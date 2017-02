HOBRO: Det eneste minus ved Hobro IK’s 4-1-sejr over Skive i mandagens testkamp var den knæskade, som lejesvenden Edgar Babayan løb ind i. Hans knæ skal sad helt forkert efter en ellers udramatisk nærkamp på midten.

- Det er rigtig synd for ham, for han er lige kommet hertil fra Randers FC og glædede sig til at skulle spille en masse fodbold. Vi må bare håbe, at det ikke er helt galt, men det så ikke godt ud, erkender Hobros cheftræner Thomas Thomasberg.

Men ellers var han ganske godt tilfreds med det, han så i duellen med 1. divisionskollegerne.

- Når man tager baneforholdene i betragtning, så jeg egentlig ganske fint fodboldspil. Vi havde en fornuftig kynisme foran mål, men vi gav lige lidt for mange chancer væk til min smag. Så der er plads til forbedring, siger Thomas Thomasberg.