HOBRO: En kort forårssæson på bare 14 kampe skal resultere i oprykning til Alka Superligaen.

Så klart er kravet til Hobro’s nye cheftræner Thomas Thomasberg.

- Det appellerer til mig, at succeskriteriet for foråret er så klart. Det var en udfordring, jeg var nødt til at tage op, men jeg mener bestemt også, at den er realistisk, siger 42-årige Thomas Thomasberg.

Han vil ikke lave gennemgribende ændringer i holdets måde at spille fodbold på.

- Men jeg vil sætte mit præg på den måde, vi spiller fodbold på. For mig er det vigtigt, at der er glæde og energi på holdet. Det skal være sjovt at gå på arbejde, også for fodboldspillere. Og så skal vi spille positiv fodbold og dominere kampene, for det er holdet godt nok til, siger træneren.

1. division var i efteråret en ekstremt tæt række.

Hobro topper rækken, men forspringet ned til nummer otte, Nykøbing FC, er blot på fire point.

- Strengt taget kan 11 af rækkens 12 hold rykke op. Så tæt er det. Ingen af holdene formåede at ramme en stime i efteråret, heller ikke Hobro. Der er ingen tvivl om, at vi skal blive mere stabile, hvis vi skal rykke op. Pointgennemsnittet skal være højere end i efteråret, ellers lykkes vi ikke, siger Thomas Thomasberg.