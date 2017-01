HOBRO: I Hobro IK sluttede juleferien mandag, hvor der var kaldt til den første træning under den nye cheftræner Thomas Thomasberg.

Og den tidligere Randers-assistent er meget tilfreds med den trup, han har overtaget.

- Jeg havde aldrig sagt ja til jobbet, hvis ikke jeg synes, at der var en dygtig trup her. Nu skal jeg bruge lidt tid på at lære spillerne bedre at kende, men mit første indtryk er godt, lyder det fra Thomas Thomasberg.

Den nye Hobro-træner forventer derfor heller ikke, at januars transfervindue kommer til at føre de store revolutioner med sig.

- Det kan godt være, der sker noget, men grundlæggende er der mange af de spillere, der er her, der skal føre os videre, siger Thomas Thomasberg.

Hobro er dog på udkig efter en forstærkning til forsvaret. I de kommende dage tester himmerlændingene norske Yaw Ihle Amankwah.