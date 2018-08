Thomsen vil lukke ned for Nykøbing

FODBOLD: Søndag står Thisted FC’s første hjemmekamp i denne sæsons NordicBet Liga. Det er mod Nykøbing FC, der kommer langvejs fra i jagten på den første sejr i den nye sæson.

- De har et erklæret mål om at komme i Superligaen i 2020. Så de har noget kontinuitet og et koncept, som de skal bevise. De scorer en del mål, men de lukker også en del ind. Så hvis vi kan lukke ned for dem, så skal det nok blive godt, siger cheftræner Bo Thomsen.

Både Nykøbing og Thisted FC har et enkelt point efter én runde af NordicBet Ligaen. De spillede begge 0-0 i sæsonpremieren, hvor Thisted mødte nedrykkerne fra Silkeborg, mens dagens gæster spillede mod Viborg.

Dermed har begge hold vist sit værd mod de formodede tophold i 1. division denne sæson.

- Bookmakerne og alle andre har jo Nykøbing som favoritter. Men vi må vise, at sidste sæson ikke var en enlig svane, slutter træneren.

Kampen spilles klokken 13.45 på Sparekassen Thy Arena.