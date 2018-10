Bjerregaard halter videre i Shanghai

GOLF: Lucas Bjerregaard endnu en skidt dag på udendørskontoret i Shanghai, da anden runde af WGC-HSBC Champions blev spillet.

Den nordjyske golfspiller fulgte torsdagens runde i fem slag over par op med en runde i to slag over par. Da alle spillere nåede klubhuset, lå Bjerregaard på en delt 67.-plads blandt de 77 spillere. Frederikshavneren kan dog glæde sig over, at der ikke er noget cut i turneringen, så han uanset den dårlige start også er med i weekendens to finalerunder.

Andendagen i Shanghai gik bedre for turneringens anden dansker, Thorbjørn Olesen. Han gik banen i tre slag under par, hvilket opvejer hans tre slag over par fra torsdag. Den samlede score i par sender ham op i den øverste halvdel af feltet på en delt 31.-plads.

På runden præsterede Olesen fem birdies, men måtte også notere sig to bogeys på scorekortet.

Med en runde i fem slag under par hoppede amerikaneren Tony Finau op på førstepladsen i samlet 11 slag under par.

Turneringen har en samlet præmiesum på hele 10 millioner dollar og er en del af World Golf Championship-serien.

