Thorbjørn Olesen gør comeback i Himmerland

HIMMERLAND:Golfstjernen Thorbjørn Olesen er klar til at spille sin første turnering i næsten et år, og det er endda på dansk grund.

Således er det blevet endeligt bekræftet, at han stiller til start i Jyske Bank Danish PGA Championship i Himmerland fra 24. til 26. juni.

Det oplyser arrangøren, Ecco Tour, i en pressemeddelelse.

Søren Kjeldsen, Rasmus Højgaard, Jeff Winther, Joachim B. Hansen, Benjamin Poke er andre store navne, der deltager i invitationsturneringen, der bliver et uofficielt DM for professionelle.

Ecco Tour-ejer Flemming Astrup fik idéen om at samle Danmarks professionelle golfspillere, når nu European Tour er sat på standby på grund af coronapandemien.

- Jeg synes, det er fremragende, at alle danskere har ønsket at bakke op. Det er her er en enestående mulighed, der næppe kommer igen, og jeg kan roligt sige, at jeg glæder mig helt vildt, siger Flemming Astrup.

Lucas Bjerregaard, Thomas Bjørn og Sebastian Cappelen havde også intentioner om at spille, men de er ikke på den endelige startliste.

– Lucas og Thomas har ikke haft mulighed for at deltage, selv om jeg ved, at de gerne ville. Det samme gælder Cappelen, der allerede er i gang i USA.

- Men derudover har vi alle danske golfstjerner samlet i Himmerland i denne uge, og det bliver et brag af en Ecco Tour turnering, siger Astrup.

For Thorbjørn Olesen bliver det den første turnering siden juli sidste år.

Han er suspenderet fra European Tour og PGA-turneringer, så længe hans retssag, hvor han er tiltalt for berøring af seksuel karakter uden samtykke samt beruselse på et fly, kører.

Turneringen i Himmerland afvikles uden tilskuere.

/ritzau/