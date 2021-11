Thulesen Dahl er afklaret: Vil trække sig som formand

KØBENHAVN:DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil trække sig som formand for partiet ved et ekstraordinært årsmøde, som han har anmodet hovedbestyrelsen om at indkalde til.

Det siger han, efter at han har talt med folketingsgruppen på et gruppemøde.

Ved tirsdagens kommunalvalg blev partiet mere end halveret. Og det er årsag til, at Kristian Thulesen Dahl mener, at partiet nu skal have ny formand.

Det er op til hovedbestyrelsen af beslutte, om der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde.

Kristian Thulesen Dahl siger, at han er helt overbevist om, at der bliver indkaldt til årsmøde.

Spørgsmål: Du regner ikke med at fortsætte som formand?

- Nej, for ellers ville jeg ikke gøre det her.

DF-formanden har efterhånden i noget tid kæmpet for sin formandspost.

Dansk Folkeparti blev ved tirsdagens valg mere end halveret i forhold til kommunalvalget for fire år siden, hvor partiet opnåede 8,74 procent af stemmerne. Det var allerede dengang en tilbagegang.

Siden fulgte valgnederlag til Europa-Parlamentet i maj 2019 og ved folketingsvalget i juni samme år.

Det er altså det tredje dårlige valg, hvor Thulesen Dahl står i spidsen for partiet.

- Vi bliver nødt til at komme ud af det dødvande, vi har været i, de seneste par år. Vi bliver nødt til at genvinde kontakten til de vælgere, der kan stemme på Dansk Folkeparti, siger han.

Allerede tirsdag aften, inden alle stemmer var talt op, lød det fra Kristian Thulesen Dahl, at hans rolle som formand skulle evalueres.

Få timer senere er talen mere klar.

- Der er jo sket det, at der er sket det, fra jeg udtalte mig sent i aften, at vi nu har det fulde billede og det fulde resultat. Og jeg har haft lejlighed til at have nogle ekstra timer til at tænke over tingene og er nået frem til, at det her er den rigtige beslutning.

Adspurgt om han er lettet over beslutningen, svarer Kristian Thulesen Dahl.

- Nej, men jeg er afklaret.

/ritzau/