Thy blev ramt af skybrud: Så meget regn faldt der

THY: Torsdag aften blev en våd affære, da kraftige byger og stedvise skybrud trak ind over den nordvestlige del af Jylland.

Mange steder blev regnen ganske intens, skriver tv2.dk.

Især Thy blev ramt af de kraftige byger. Flere steder falder der over 40 millimeter regn i alt.

I Vestervig faldt der 16,3 millimeter regn på blot en halv time. Det er nok til at kategorisere regnen til at være et regulært skybrud.

Og når aftenens regnvejr gøres op, er det også Vestervig, der ender med at tage prisen for at være det vådeste sted på landkortet. Her blev målt 46,3 millimeter regn på de timer, regnvejret varede.

Også i Silstrup syd for Thisted blev der målt en pæn portion regn - 43,4 millimeter.