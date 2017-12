Thy Cup er skudt i gang

THISTED: Allerede fra klokken 08.00 i morges var fart over feltet i Thyhallen. Endnu et år er ved at rinde ud og arrangørerne af det årlige håndboldstævne Thy Cup får kun få rolige timer over de næste par dage, imens stævnet står på.

Der har været Thy Cup for håndboldglade børn og unge under 18 år i hallerne i og omkring Thisted lige siden 1978.

Det hele startede med, at en dengang ung trænergruppe havde været til et julestævne i Ollerup på Fyn, og på vejen hjem besluttede de sig for, at det ville de da også prøve at få stablet på benene.

Steen Stoltenberg, 61 år og Ivan Marquartsen, 56 år, er nogle af dem, som var med til at starte Thy Cup tilbage i 1978 sammen med resten af den daværende ungdomstræner gruppe - begge har siden hen været formænd for TiK Håndbold og begge har også trukket sig tilbage.

I starten var blot tre haller i brug og 400 deltagere til Thy Cup, men stævnet voksede sig større, og da det var på sit højeste i 1990’erne var der op imod 3000 deltagere.

- Men det er godt nok, at det ikke er sådan længere. Det orker jeg ikke, griner Steen Stoltenberg.