Thy Erhvervsforum flytter til to adresser

THY-HANNÆS: Thy Erhvervsforum er onsdag flyttet ud af sin base på Kai Lindbergs gade i Hanstholm.

Hovedkontoret er nu placeret i Oticon-bygningen, Tilstedvej 73, Thisted - og så er der etableret tre arbejdsstationer hos Hanstholm Havn, Auktionsgade 39, 1. th. i Hanstholm.

- Vi rykker tættere på de projekter, vi har med at gøre, lyder det fra Krista Dixen Jensen, der er administrations- og projektmedarbejder hos Thy Erhvervsforum.

Thy Erhvervsforum har sat et ambitiøst mål om at skabe et nyt fælles udviklingsforum for det lokale fødevareerhverv i Thy.

- Med etablering af et kontor i Oticon-bygningen ønsker vi at placere Thy Erhvervsforum helt centralt i forhold til etablering og drift af "Food Cluster Thy", lyder det i et brev, der for nyligt er sendt fra erhvervschef Kim Bak Kristensen til medlemmerne af Thy Erhvervsforum.

Han understreger heri, at Thy Erhvervsforum fortsat vil være til stede i Hanstholm - og yde samme service som i dag - idet Thy Erhvervsforum også her fokuserer på en række indsatsområder i tilknytning til udvidelsen af Hanstholm Havn - eksempelvis Fish Lab, det maritime service netværk og Task Force Hanstholm Havn.

Thy Erhvervsforum har i takt med udviklingen af rådgivningsopgaver fået flere ansatte de senere måneder. I dag er der udover erhvervschefen to erhvervskonsulenter, Tommy Mølgaard Siim og Per Kristensen samt markedsføringskonsulent Jette Skou-Bruun også projektkoordinator Pia Lykke Madsen - og administrationsmedarbejder Krista Dixen Jensen.

Thy Erhvervsforum stiller i øvrigt kontorfaciliteter til rådighed for Væksthus Nordjylland og medarbejdere, der er tilknyttet udviklingsprojekter i samarbejde med handelsstandsforeningerne i Thisted Kommune.

Senere på året vil der i øvrigt blive etableret en satellit i det sydlige Thy,