Thy Erhvervsforum skal finde ny erhvervschef

Kim Bak Kristensen stopper efter tovår på posten som erhvervschef i Thy Erhvervsforum. Det skyldes helbredsmæssige årsager.

- Det har været 2 rigtig spændende og udfordrende år i Thy og det har været en stor fornøjelse at være en del af erhvervslivet og erhvervsudviklingen i Thy, siger Kim Bak Kristensen, som har fået mulighed for at vende tilbage til sit tidligere job som direktør i Dansk Industri og Skadeservice.

Erhvervschefen fortsætter indtil hans afløser er fundet en ny erhvervschef. Processen er sat i gang og stillingen bliver opslået indenfor de nærmeste dage med henblik på hurtigst mulig tiltrædelse

Bestyrelsesformand Lars Torrild, Thy Erhvervsforum, beklager at der nu skal ske et chefskifte:

”Kim Bak har leveret en bemærkelsesværdig indsats for at løfte den store ambition, vi for 2 år siden satte fra bestyrelsen om at flytte Thy Erhvervsforum til et nyt niveau. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at den stafet han giver videre, bliver afleveret i høj fart og med et erhvervsråd, der ligger helt fremme i feltet, siger bestyrelsesformanden.

Thisted Kommune har i de senere år foretaget en markant satsning på lokal erhvervsudvikling, herunder ikke mindst en udbygning af samarbejdet med Thy Erhvervsforum. Teamet i Thy Huset på i alt 10 medarbejdere arbejder sammen med den kommunale erhvervsafdeling og de mange andre erhvervsaktører på at fastholde positionen som en af Danmarks mest bedste erhvervskommuner.

Bestyrelsesformanden forventer derfor også stor interesse for stillingen som erhvervschef.