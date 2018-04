Thy Håndbold tættere på oprykning

SENNELS: Torsdag aften spillede Thy Håndbold den første af to oprykningskampe til 3. division mod Mejdal-Halgård, og thyboerne sikrede sig et godkendt udgangspunkt med en 22-20 sejr på hjemmebanen, der skal forsvares i returkampen på mandag i Mejdal.

- Der var stor ros til pigerne. De spillede en fantastisk kamp og kæmpede røven ud af bukserne. Det var en fornøjelse at se på, fortæller Thy Håndbolds træner Shila Casey, der kampens forløb taget i betragtning godt kunne have ønsket sig en sejr med større margin. Det kunne have forstørret thyboernes chancer betydeligt.

Da der var spillet 45 minutter af kampen havde thyboerne kun lukket 12 mål ind og scoret 18 i den anden ende.

- At lukke så få mål ind mod et 3. divisionshold er mere end godkendt. Martine (Lundby, red.) og Camilla (Bak, red.) dækkede virkelig godt op derinde, siger Shila Casey.

Mod slutningen af kampen fik Thy Håndbold flere udvisninger, og en række fejl i angrebsspillet gav gæsterne nemme muligheder for at bringe reducere føringen mærkbart.

- Det kunne have været dejligt med en seksmålsføring før returkampen, men jeg tror helt sikkert på, at vi kan skabe et godt resultat hos dem, spår Thy Håndbold-træneren.