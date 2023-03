Alt peger på helt ny Lidl

HURUP:Tirsdag aften poppede flere nye stillingsopslag op på Lidls hjemmeside.

Her søger den tyske discountkæde medarbejdere til Hurup Thy/Thisted med tiltrædelse 1. maj.

Det, der gør stillingsopslagene interessante, er, at Lidl ikke har en butik i Hurup. Men den kommer, forlyder det fra velinformerede kredse.

Det er endnu ikke lykkedes at få et svar fra Lidls presseafdeling. Derfor kan Nordjyske endnu ikke officielt afsløre, hvor butikken kommer til at ligge, eller om Hurup Thy har indsneget sig som en "fejl" i stillingsopslagene.

Et kvalificeret gæt er dog, at Lidls kommende butik i Hurup kommer til at ligge i den ejendom, som Aldi Ejendomme er ved at opføre på den tidl. slagterigrund i Toftegade. Byggeriet af ejendommen gik i gang kort tid før Aldi i december i fjor besluttede sig for at trække sig fra det danske marked.

Lidl har aktuelt 139 butikker i Danmark. I februar meldte koncernen ud, at målet er at komme op over 200.

Lidl åbnede sin første butik i Danmark i 2005. Kæden beskæftiger for tiden 3800 medarbejdere i Danmark.