Alvorlig trafikulykke - flere køretøjer involveret

SUNDBY THY: Der er tirsdag eftermiddag kl. 14 sket en alvorlig færdselsulykke på rute 11 ved Sundby Thy.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der to personbiler og en lastbil involveret.

- Der er flere køretøjer involveret, og det er alvorligt, bekræfter vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge Nordjyskes oplysninger skete ulykken, da en personbil holdt stille i sydgående retning for at svinge ind til en gårdbutik. Det overså en bagfrakommende bil med trailer, som påkørte den anden personbil, som blev skubbet over i den modsatte kørebane, hvor den stødte frontalt sammen med en lastbil.

Simon Skelkjær oplyser, at politi og redningsmandskab arbejder på ulykkesstedet, hvor politiet har afspærret ulykkesområdet fra Møgelvej i nord til Stenbjergvej i syd. Trafikken bliver indtil videre ledt ind igennem Sundby Thy.

Opdateres