Alvorlig trafikulykke nær Sallingsundbroen

MIDTJYLLAND:En 62-årig mand fra Hurup i Thy er alvorligt kvæstet, og tre andre personer er kommet til skade ved en trafikulykke på Brovej sydøst for Sallingsundbroen.

Midt- og Vestjyllands Politi fik melding om ulykken kl. 15.08, og ifølge vagtchef Ole Vanghøj var fire personbiler indblandet i ulykken, som skete på Brovej ved Dalstrupvej nær Harre.

Ifølge politiet skete ulykken, da en af personbilerne bremsede op for at svinge ind på Harrenorvej. Bilen blev påkørt bagfra af en anden personbil, og to modkørende biler på hovedvejen blev også involveret i ulykken.

En af bilerne væltede rundt, og to personer blev fastklemt.

Den 62-årige mand fra Hurup blev hasteoverført til sygehuset i Skejby ved Aarhus. Han meldes uden for livsfare, men er fortsat hårdt kvæstet, oplyser politiet.

To andre personer blev bragt til sygehuset i Viborg, begge med lette kvæstelser. Det er en 60-årig mand fra Struer og en 59-årig kvinde fra Struer.

En bilinspektør blev tilkaldt for at fastslå, hvordan ulykken præcist skete.

Efter ulykken blev hovedvej 26 - Brovej - spærret i begge retninger, og der blev etableret omkørsel.

Kort før kl. 19 oplyste politiet via Twitter, at hovedvej A26/Brovej var genåbnet