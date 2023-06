Anne lå og solede sig i haven, da en skildpadde pludselig dukkede op

BRUND:En skildpadde i baghaven. Det er måske et dagligt syn i lande med varmere himmelstrøg, men i Danmark er det yderst usædvanligt.

Men det var præcist, hvad Anne Elisabeth Christensen tirsdag oplevede, da hun lå og solede sig i sine forældres have i Brund i Thy. Pludselig dukkede det skjoldbærende dyr nemlig op i haven.

- Jeg kunne se ud af min øjenkrog, at der var noget, der gik gennem blomsterbedet. Så var min første tanke, at det var et pindsvin. Men da jeg kiggede ordentligt efter, kunne jeg se, at det var en skildpadde, fortæller hun og tilføjer:

- Så tænkte jeg bare: What the fuck?

Anne Elisabeth Christensens forældre har aldrig nogensinde haft en skildpadde. Derfor synes hun, at det var underligt, at den var havnet i netop deres have.

- Jeg ringede til min papfar, som kom og så skildpadden. Vi gav den lidt salat og vand, fordi det var varmt, så spiste den det og gik rundt i haven og hyggede sig, fortæller hun.

Anne Elisabeth Christensen solede sig i sin have, da en skildpadde pludselig dukkede op. Derfor lavede hun et Facebookopslag for at finde ejeren, men indtil videre uden held. Privatfoto

Efterfølgende ringede Anne Elisabeth Christensen til dyrlægen som sagde, at hun kunne prøve at lave et Facebook-opslag for at finde ejeren.

Efter opslaget blev hun kontaktet af adskillige skildpaddeejere, der gerne ville passe på dyret. Men kun én person tænkte, at det kunne være hendes. Nemlig en kvinde, der tog ud for at tage skildpadden i nærmere øjesyn.

- Hun kom ud og kiggede på den. Men så snart hun kom, kunne hun se, det ikke var hendes, da det var en anden race. Men hun valgte at tage den med hjem alligevel, fordi hun havde en skildpadde derhjemme, der var ensom, siger Anne Elisabeth Christensen.

Kvinden sagde, at hvis der var en ejer, som henvendte sig, så ville hun selvfølgelig give skildpadden videre til denne.

Så hvis du savner en skildpadde, der er stukket af i området nord for Thisted, så kan du kontakte Anne Elisabeth Christensen.