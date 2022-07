Baghjul af 13-årig: Prøver kræfter med Vingegaards gamle træningsbakke

HILLERSLEV:I Frankrig cyklede Jonas Vingegaard og udfordrerne til hans gule trøje torsdag eftermiddag op ad bjerget Hautacam.

Nogle tusinde kilometer derfra cyklede selvsamme Vingegaard i sine ungdomsår på den næsten lige så mytiske "lossepladsbakke" udenfor Hillerslev.

På netop denne bakke med det lidet flatterende tilnavn i udkanten af Hillerslev, har jeg sat det yngste medlem i Jonas Vingegaards gamle cykelklub, Thy Cykle Ring, i stævne.

13-årige Tobias Sørensen, der har cyklet, siden han var seks år gammel, har taget imod udfordringen om at forcere bakken i en direkte duel mod en motionscyklist, der har sådan cirka 70 kilometer på tælleren, og i øvrigt slæber rundt på den dobbelte kropsvægt af den lette Tobias.

13-årige Tobias Sørensen giver den fuld pedal, og gør det yderst svært at sidde på hjul af den hårdt-trædende cykelrytter. Foto: Bo Lehm

På træningstur med idolet

Selvom man godt kunne tænke det, så er det ikke undertegnede journalist, der her omtales, men derimod thyboen med de store lunger, Jonas Vingegaard. For år tilbage var Tobias Sørensen på træningstur med den unge Vingegaard.

Og en træningstur med den stærke rytter er ikke det eneste, de to deler. Med Tobias' lave alder og lave vægt, har han fra naturens side ikke samme størrelse, som de meget ældre træningsmakkere i cykelklubben, hvilket kan give lidt udfordringer. Dette var også tilfældet for Jonas Vingegaard.

- Det er svært at følge med dem, når det er på lige vej eller nedad, for de kan træde meget hårdere end mig, siger den unge rytter, der dog har noget nemmere ved at være med, når først terrænet stiger mod himlen.

Selvom det under normale omstændigheder er udfordrende for Tobias at sidde med de ældre og større træningskammerater, så havde han netop denne dag ikke de helt store udfordringer. Foto: Bo Lehm

Lige netop det kuperede terræn er da også noget, der passer Tobias Sørensen ganske godt. Et faktum, der ikke ligefrem hujer hans modstander, kan det afsløres.

- Der er for få bakker og bjerge i Danmark, siger Tobias grinende.

En modbydelig stigning

Selvom "lossepladsbakken" i det kuperede terræn omkring Hillerslev ikke er mange kilometer lang, som de stigninger rytterne i Tour de France kæmper sig op ad på næsten daglig basis i øjeblikket, så har bakken en pæn stigningsprocent, og netop derfor bruger Tobias og mange af de andre i Thy Cykle Ring den til at træne på.

- Den er hård og stejl, så den passer mig egentlig meget godt, siger den unge rytter, der sammen med sine forældre bruger mange weekender om året på at tage rundt i landet og deltage i cykelløb.

Vidste du, at.... Jonas Vingegaard i 2012 var den, der kørte flest runder til det årlige cykelsponsorløb i Hillerslev, der afholdes i forbindelse med Sportsfesten? Her blev det til imponerende 54 omgange af en lille kilometer på en time for den dengang bare 15-årige Hillerslev-knægt. VIS MERE

Ved starten på vores tur rundt på Jonas Vingegaards gamle træningsrute, var der plads til både snak og grin, men ved foden af bakken, der måske snart kan prale af at have fostret en Tour-vinder, blev det alvor.

Tobias satte cyklen i den rigtige gearing og trådte så med en voldsom kraft. I det øjeblik stigningen begyndte, blev der dannet et hul mellem den unge Tobias og mig selv, der med tungen ude af munden forsøgte at halse efter.

Tobias Sørensen har så meget overskud, at han lige kigger tilbage, for at kunne konstatere, at han har slået et pænt hul til en presset udfordrer. Foto: Bo Lehm

Selvom stigningen ikke er så lang, så var der tid til, at jeg nåede at få en smule saft og kraft i pedalerne og træde mig tilbage til Tobias, hvorefter han i bedste Vingegaard-stil trådte endnu hårdere og sendte mig ud af samme bagdør, som Jonas fra Hillerslev har sendt den tidligere vinder, Tadej Pogacar, ud af under årets Tour.

En hård oplevelse, der ikke ligefrem blev bedre af, at Tobias efterfølgende udviste et stort overskud, mens jeg selv kæmpede med en vejrtrækning, der galoperede hurtigere end ti vilde heste på en forårsdag.

Puha, det var hårdt... Foto: Bo Lehm

Med Tobias' imponerende kørsel er der ikke langt til at sammenligne ham med idolet Vingegaard, og selvom meget hårdt arbejde ligger mellem den unge knægt og en eventuel professionel karriere, så er det da noget, han drømmer om.

Mens Tobias drømmer, kan han følge med i årets Tour de France, og det har han bestemt gjort. Så meget endda, at det var et krav, at han måtte "smadre" mig fra morgenstunden af, så han kunne nå hjem og se torsdagens store bjergetape.