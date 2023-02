Beredskab kæmper for at stabilisere vaklende silo

HURUP:Nordjyllands Beredskab kæmper i øjeblikket for at stabilisere en vaklende silo på 27 meter, der står på Erhvervsvej i Hurup.

Politi og beredskab blev tidligt fredag eftermiddag kaldt ud til adressen, hvor den tomme silo vaklede i den kraftige storm og truede med at vælte.

En 27 meter høj tank i Hurup er ustabil. Beredskabsstyrelsen fylder tanken op med vand, for at stabiliserer tanken Hurup d. 17 Feb 2023 Foto: Torben Hansen

Nordjyllands Beredskab er derfor gået i gang med at fylde siloen med vand fra en nærliggende regnvandssø, oplyser vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det vil formentlig tage resten af dagen og aftenen med, for der kan åbenbart være meget vand i sådan en silo, oplyser vagtchefen.

Og det har han helt ret i. Siloen kan nemlig rumme 6000 kubikmeter vand - svarende til 40 danske familiers årlige forbrug af vand.

Carsten Henriksen tilføjer, at beredskabet har lagt slanger ud over Industrivej.

- Og for at de ikke skal blive kørt i stykker, er Industrivej derfor spærret fra Brandsholmvej til Bredgade. Det vil vi gerne have, at folk respekterer, understreger vagtchefen.

Politiet har forladt stedet, som derfor er blevet en ren beredskabsopgave.

- Og det betyder også, at vi er rimeligt rolige ved situationen. Jeg har lige talt med beredskabets indsatsleder, og det er han også, oplyser Carsten Henriksen.

