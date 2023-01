Bil og garage gik op i flammer

MORS: Nordjyllands Beredskab rykkede torsdag eftermiddag ud til en brand i en fritliggende garage på en landejendom på Skræppedalsvej nær Ørding.

Alarmen lød kl. 16.23, og det viste sig, at der var ild i en ældre bil inde i garagen - hele garagen stod i flammer.

- Bil og garage kunne ikke reddes, fortæller indsatsleder Troels Guldbrandtsen fra Nordjyllands Beredskab.

Det lykkedes dog at redde en veteranbil, som stod ved siden af garagen. Og et stråtækt hus nær garagen var ikke i fare, oplyser indsatslederen.

Ingen personer kom noget til.

Branden var kraftig, og det varede lidt over to timer at få slukket det hele.

Årsagen til branden er ukendt.