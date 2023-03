Bizar udvikling: Blomsterudstilling er husvild - igen igen

VESTERVIG:Blomsterkunstner Johnny Haugaard var for hurtig på aftrækkeren, da han i weekenden meddelte, at påskeudstillingen Bølgen var flyttet fra den gamle auktionshal i Hurup til Vestervig Kirke.

For godt nok var menighedsrådet positivt stemt for idéen. Men en egentlig ansøgning, der skulle vedtages på et menighedsrådsmøde for derefter at blive sendt til biskoppen via provstiet, er aldrig kommet af sted.

Biskoppen i Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, fortæller, at han endnu ikke har set en ansøgning.

Han har også meget svært ved at se, at en sådan ansøgning kan efterkommes.

- Jeg har ikke set nogen ansøgning og derfor heller ikke afvist den. Jeg mangler simpelthen en beskrivelse af projektet. Men jeg har svært ved at se en lukning af kirken i en to ugers periode, hvor der tages 165 kroner i entré. Min opgave er at sikre, at alle, der har brug for det, har adgang til kirken, siger biskoppen.

Johnny Haugaard havde udset sig Vestervig Kirke, da der ikke er planlagt gudstjenester i perioden.

Men det bliver der, fortæller provst i Sydthy Provsti, Line Skovgaard Pedersen.

- Der bliver gudstjenester i Vestervig Kirke i påsken. Vi har bare ikke sat navne på de pågældende vikarer. Nuværende sognepræst Claus Nybo går nemlig på pension med udgangen af marts, siger hun.

Johnny Haugaard siger, at han nu er gået i gang med at finde en ny placering til påskeudstillingen.

- Jeg ville gerne have været i Vestervig Kirke. Men jeg kan ikke lave udstillingen uden entré, siger blomstermanden.

Det er andet år i træk, der er blæst om blomstermandens store påskeudstilling i Sydthy. Sidste år fik han først i 11. time en tilladelse fra Thisted Kommune til at udstille i Hurup.