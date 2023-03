Blomsterudstilling flytter til kirke: Det kommer der et helt særligt bryllup ud af

HURUP/VESTERVIG:Blomstermanden Johnny Haugaards bebudede påskeudstilling finder ikke sted i den tidl. auktionshal i Hurup, men i Vestervig Kirke.

Blomsterkunstneren fortæller, at han var ved at smide samtlige planer og planter på møddingen efter en samtale i teknisk forvaltning i sidste uge.

- Det har vist sig, at vi skulle søge en ny tilladelse til at udstille i den gamle auktionshal, da vi havde pillet nogle vægge ned. En ny tilladelse ville have kostet omkring 50.000 kroner. Så besluttede jeg mig for, at vi kunne skilles som venner, fortæller Johnny Haugaard.

Sagen er den, at auktionshallen ikke er godkendt som forsamlingslokale.

Det er kirker derimod, og Johnny Haugaard blev spurgt om, hvorfor han ikke tog kontakt til Sydthy Provsti.

Idéen med at udstille i en kirke var ikke ny for Johnny Haugaard, der havde planer om at udstille i Herning Kirke for år tilbage.

Det blev dog ikke til noget dengang.

- Vi holdt et møde med Sydthy-provst Line Skovgaard Pedersen, og resultatet blev, at vi rykker over i Nordens største landsbykirke i Vestervig, lyder det glad fra blomstermanden.

Udstillingen kan besøges fra 4. til 12. april.

Inklusive bryllup

- Vi har kirken for os selv, da der ikke er gudstjeneste i kirken i perioden. Det eneste, der er anderledes, er, at der er planlagt et bryllup påskelørdag. Det er aftalt med brudeparret, at deres gæster kan komme gratis ind. Vores gæster må derimod være i kirken, når brylluppet foregår, fortæller Johnny Haugaard.

Blomstermanden og de mange frivillige rykker ind i Vestervig Kirke i næste uge.

Inden da vil de forberede så meget som muligt i værkstedet i auktionshallen i Hurup.

Oplevelser i Vestervig

Johnny Haugaard glæder sig nu til at rykke til Vestervig, hvor hele byen skal involveres i dagene omkring udstillingen.

Johnny Haugaard har allerede samlet gode frivillige i Vestervig. Privatfoto

- Der er planlagt en café i Thinghuset, en spisecafé i Havkraft, kunst i parken og meget mere. Hele byen bakker op, og vores gæster kan bruge en hel dag i byen, siger Johnny Haugaard.