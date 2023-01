VILS:Morsø Kommune inviterer mandag aften 23. januar til borgermøde om nye muligheder for tidligere ældrecenter i Vejerslev.

Borgermødet finder sted i Multisalen på Sydmors Skole og Børnehus i Vils.

Her kan man høre mere om planerne og komme med input til, hvordan bygningerne for det tidligere ældrecenter i Vejerslev kan være med til at skabe ny værdi for lokalområdet.

Skal det være et bofællesskab for seniorer eller noget helt andet?

Det kan blive nogle af de emner, som skal drøftes på det kommende borgermøde i Vils, hvor det handler om input til fremtiden for det tidligere ældrecenter i Vejerslev.

Baggrunden for mødet er, at Morsø Kommunes kommunalbestyrelse sidste år besluttede at nedlægge Vejerslev Ældrecenter.

I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at man gennem en borgerinddragelse skal fremkomme med forslag til en ny anvendelse af bygningerne.

I budgetaftalen blev der også afsat 250.000 kroner til en udviklingsplan for fremtidig brug af bygningerne.

Det er vigtigt for Kommunalbestyrelsen, at der nu kommer et forløb, som kan lede hen mod et projekt, som kan være med til at gøre Vils og omegn til et endnu mere attraktivt sted at bo.

- Vils er et område fuld er aktivitet og virkelyst, og det lægger os politikere meget på sinde, at lokalområdet kan få noget positivt ud af den svære beslutning, vi har truffet omkring det tidligere ældrecenter. Vi håber, at mange har lyst til at deltage i borgermødet, så vi kan få en god dialog om, hvad bygningerne kan bruges til, fortæller Meiner Nørgaard (DD), formand for Udvalget for Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

Der er dog ikke helt frit slag på alle hylder for, hvordan bygningerne kan bruges fremover.

Vejerslev Ældrecenter er opført som en almen boligafdeling, hvorfor forslagene skal tage udgangspunkt i en anvendelse, som ligger indenfor lov om almene boliger, og derfor som udgangspunkt fremover skal anvendes til beboelse.

Alle er velkomne, også selv om man ikke bor i området, hvad enten man bare vil lytte eller bidrage med input.

Tilmelding er ikke nødvendigt.