Brand: Familie og hunde måtte skynde sig ud

THY:Lørdag morgen kort før kl. 09 opstod der brand i en villa på Ydbyvej i udkanten af Vestervig i Thy.

Familien var hjemme, da ilden opstod og udviklede kraftig røg, men de nåede alle ud i god behold. Også familiens to hunde, oplyser indsatsleder Troels Guldbrandtsen fra Nordjyllands Beredskab.

- Ingen var i fare, hverken personer eller dyr, fortæller han.

Ilden var opstået inde i etageadskillelsen mellem stuen og 1. sal.

Ifølge Midt-og Vestjyllands Politi opstod branden formentlig på grund af en el-fejl.

Huset blev fyldt med røg, og brandfolkene måtte rive en del loftsplader ned for at få slukket ilden helt.

Villaen ser nogenlunde uskadt ud, men indvendigt er der en del skader, blandt andet fordi det var nødvendigt at bryde gennem loftet for at få slukket ilden.

Ved 10.30-tiden var beredskabet ved at være færdige med deres arbejde på stedet.