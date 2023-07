Brand på gård fik fat i tagkonstruktionen

ØSTER ASSELS: En vaks nabo, der opdagede røg fra en gård på Møllebjerget ved Øster Assels på Mors, sørgede først for at anmelde branden, og så gik han ellers i gang med et slukke ilden selv, inden beredskabet kom frem.

- Da vi kom frem, stod han og pøsede vand på med en haveslange, og det har helt sikkert begrænset spredningen af ilden, lyder rosen fra indsatsleder Troels Guldbrandtsen fra Nordjyllands Beredskab.

Han fik en første melding, der lød på fare for dyr i forbindelse med gårdbranden, men det viste sig hurtigt, at der ikke var nogen dyr på gården.

- Heldigvis var der hverken dyr eller mennesker i fare ved branden. Ilden var startet i nogle elektriske installationer og havde bredt sig til tagkonstruktionen. Nu måler vi lige efter med termisk kamera, så vi kan få fastslået, at der ikke er nogen ildlommer, der kan få branden til at blusse op igen, forklarer Troels Guldbrandtsen.

Han var rykket med holdleder og fem brandfolk. De har nu et stykke arbejde med efterslukning, og så kan de vende tilbage til stationen i Nykøbing.