112-alarm: Masser af røg i fabrik

THY: Der udbrød tirsdag aften brand i et teknikrum på Sjørring Maskinfabrik på Sjørringvej i Sjørring.

Nordjyllands Beredskab modtog en melding om branden klokken 19.23 og havde omtrent en time efter fået kontrol med ilden.

Derfor lykkedes det at forhindre branden i at brede sig fra teknikrummet, hvor der til gengæld var en del røgudvikling.

Station Thisted er kørt til industribrand på Sjørringvej i Sjørring.

Der er ild i et teknikrum.

Vi er fremme om 2 min — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 16, 2022

Beredskabet er i øjeblikket i gang med at skille rummet af for at slukke mulige ildlommer.

Ingen er kommet til skade ved branden.