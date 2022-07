Byfornyelse i stationsbyen: Ny forening vil "løfte nedefra"

HURUP: Med inspiration fra blandt andet en af "byens sønner", kunstmaleren Jens Søndergaard, vil en ny forening sætte gang i byfornyelsen i Hurup.

Foreningen, Byklyngen Hurup Thy, så forleden dagens lys, efter at arkitekt Knud Aarup Kappel og projektleder Trine Møller havde udarbejdet en visionsplan for det, der har fået overskriften "Hurup 2030".

Og på det stiftende møde blev de to udpeget til at arbejde videre med projektet. En mere detaljeret plan skal præsenteres 3. september i forbindelse med åbningen af blomsterkunstnerens Johnny Haugaards nye udstilling i Hurup, "Flowerdays".

Men selv om en arkitekt er med i projektet, skal man ikke vente et prospekt på glittet papir med flotte skitser for det fremtidige Hurup. For byfornyelsesarbejdet skal "løftes nedefra", som Knud Aarup Kappel udtrykte det på torsdagens møde.

Og arbejdet skal altså tage udgangspunkt i det, der kaldes "de stedbundne potentialer". Det er i den forbindelse, Jens Søndergaard kommer ind i billedet. Han flyttede som femårig til Hurup sammen med sin familie. Her uddannede han sig til almindelig bygningsmaler på den lokale tekniske skole. Men fra Hurup cyklede han ud og lod sig inspirere af landskaberne i Sydthy - og proklamerede, at han ville arbejdede med "farvekraft ad helvede til".

Kunsthal og kulturhus

Søndergaards historie som "selvskabt" passer godt til historien om Hurups tilblivelse, påpeger Trine Møller - med henvisning til, at stationsbyen i slutningen af 1800-tallet voksede op fra næsten ingenting til en blomstrende stationsby.

Men Jens Søndergaard kan også få en mere konkret en rolle i byfornyelsesarbejdet. For et af de projekter, der er kommet på bordet, er etablering af en kunsthal i kunstnerens barndomshjem. Bygningen, der tidligere har huset en elforretning, ligger på hjørnet af Bredgade og den smøge, som fører ind til Hurups gamle mejeri.

Og en mulig forvandling af denne mejeribygning til et nyt kulturhus er en anden af de ideer, som kom på bordet til det stiftende møde for Byklyngen Hurup Thy.

Et tredje projekt, som den nye forening gerne vil arbejde med, er fornyelse af hele gågaden i hele sin længde, "Bredgade Ø og V". Et fjerde er fremtiden for den gamle stationsbygning i Hurup.

Budget på 1,2 mio. kr.

Men uden penge går det ikke. Arbejdet med Hurup 2030 har et budget på 1,2 mio. kr. Indtil nu har man fået foreløbigt tilsagn om i alt 150.000 kr. fra madrasfabrikken Hilding Anders, fra Hurup-hallerne og fra Hurup Foreningssamvirke.

Trine Møller skal sammen med arkitekt Knud Aarup Kappel arbejde med udviklingsplanen Hurup 2030. Arkivfoto: Bo Lehm

- Nu håber vi på støtte fra andre erhvervsvirksomheder og fra byens borgere. Men vi skal også ud med nogle fondsansøgninger, siger Trine Møller.

Hun, der selv er "tilbageflytter til Thy" med bopæl i Ydby, har en ph.d. i design og designledelse og har tidligere arbejdet med fundraising og lokale udviklingsprojekter i Sydthy.

Også Knud Aarup Kappel er opvokset i Sydthy. Han underviser i dag på arkitektskolen i København.

Byklyngen Hurup Thy har fået en bestyrelse, der tæller hoteldirektør Michael Thinggaard, direktør Mikael Søgaard, Idealcombi, Kirsten Søndergaard Andersen, der er direktør for Hilding Anders, tidligere butiksejer Dorthe Laursen samt Henrik Dam Jespersen, der bl. a. tidligere har arbejdet for at få Trolden Ask til Ashøje Plantage. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Omkring 70 deltog i den stiftende generalforsamling, der fandt sted i Hurup-hallens cafeteria.