Der er koldt i skolerne i en sparetid: Her har de fundet en smart løsning

HURUP:Skoler over hele landet skruer som en følge af energikrisen ned for varmen så klasseværelserne kun varmes op til 19 grader.

Det betyder, at eleverne skal have varmende tøj på i vinterperioden. Men det kniber ofte eleverne at huske den ekstra trøje. Det har fået skolerne til at reagere.

Indehaver af Sportigan Thisted og Hurup, Johnny Andersen, fik forleden en ordre på nogle fleecetrøjer til en skole i lokalområdet.

Det fortalte han på et erhvervs-netværksmøde til salgschef Jonas Foged Holm fra Feriepartner Thy, der har base i Vorupør.

- Så sagde jeg til Johnny Andersen, at vi godt vil sponsorere 40 fleecetrøjer, hvis han fandt en skole, der var interesseret, fortæller Jonas Foged Holm.

Som sagt så gjort. Johnny Andersen tog straks kontakt til Hurup Skole, der viste sig at være interesseret.

Onsdag 9. november blev jakkerne afleveret på Hurup Skole.

Det er meningen, at trøjerne, der er i størrelse fra 128 til 164, bliver hængt op på skolen. Tøjstørrelsen passer elever fra 1. til 6. klasser. Eleverne kan så efter behov låne jakkerne i skoletiden.

Trøjerne blev onsdag formiddag pakket op af elever fra skolens 1.B, 6,A og 6.B. Foto: Carsten Hougaard

For skoleleder på Hurup Skole, Per Olesen, er der ikke tvivl om, at jakkerne nok skal komme i brug. Godt nok har der endnu ikke været frostgrader udenfor, men man har godt kunnet mærke, at det er blevet koldere. Især efter efterårsferien.

- Vi skruer ned for varmen. Og vi kan sagtens komme under de 19 grader, da vi har en CO2-måler i klasseværelserne. Er der for meget CO2, så åbnes vinduerne automatisk, også i frostvejr. Og skolens døre går jo også tit op og i, siger Per Olesen.

Derudover er det ofte fugtigt vejr udenfor, påpeger han.

- De her trøjer kan jo også bruges, når elevernes eget tøj er blevet vådt. Og så har vi jo også masser af ture ud af huset, siger Per Olesen.

Hurup Skole kunne selvfølgelig bare skrue op for varmen. Byen har en af landets billigste fjernvarmepriser, men det er ikke en mulighed, forklarer Per Olesen.

- I Thisted Kommune følger skolerne regeringens anbefalinger. At skrue ned til 19 grader er en solidarisk løsning på alle matrikler. Og så er vi her i Hurup Skole allerede udfordret på vores energibudget. Allerede inden sommerferien nåede vores el-regning op på de afsatte midler for hele året, fortæller han.

Jonas Foged Holm er godt tilpas med, at det er Hurup Skole har fået trøjerne.

- Vi har i mange år haft et godt samarbejde med Sydthy Svømmebad og Sydthy Golfklub. Og så udlejer vi jo også en del feriehuse i det sydlige Thy. Via vores oplevelsespulje har vi desuden uddelt midler til en ny legeplads i sommerhusområdet Kærgaarden, siger Jonas Foged Holm.

Det er Sportigan, der har sørget for broderingen af trøjerne med Feriepartner Thys logo. Foto: Carsten Hougaard

Feriepartner Thys sponsorat er forbeholdt Hurup Skole, andre skoler må søge efter andre sponsorer.

Og det er ikke utænkeligt, mener Johnny Andersen.

- Det kunne jo godt være, at der er andre virksomheder, der vil indgå i et sponsorat. Det må skolerne undersøge, siger han.

Trøjerne blev onsdag formiddag pakket op af elever fra skolens 1.B, 6,A og 6.B.

Og spørgsmålet om de vil bruge trøjerne, blev besvaret med et rungende ”ja”.