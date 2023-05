Det blæser stadig: Vindkraftens arnested fejrer 40-års jubilæum

SDR. YDBY/SKIBSTED FJORD: Gennem Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis nu 40-årige eksistens i bakkerne ved Sdr. Ydby og Skibsted Fjord har små og mellemstore virksomheder udviklet og testet morgendagens teknologier. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordisk Folkecenter.

Mere end 1.200 universitetsstuderende fra alle verdensdele har gennem årene haft ophold på Folkecentret, danske universiteter nyder godt af testdata, og centret deltager i udviklingsprojekter fra Arktis til Afrika. Til sankthans fejrer Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi sit 40-års jubilæum med en fem dages jubilæumskonference.

- Det er en utrolig stor fornøjelse, at vi kan fejre et 40-års jubilæum på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og samtidig hylde den fantastiske udvikling. At vi er gode til grøn energi i Danmark er blevet en del af nationalfølelsen, siger Jane Kruse, der er forstander på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Debatter, ekskursioner og sankthansbål

Jubilæumskonferencen finder sted fra 21. til 25. juni med alt fra foredrag og debatter til ekskursioner og sankthansbål. Blandt talerne er en række nuværende og tidligere lands- og lokalpolitikere, NGO’er, internationale søsterorganisationer, forskere fra ind- og udland samt de studerende på Nordisk Folkecenter. En af talerne er Ole Vagn Christensen, thybo og tidligere medlem af Folketinget gennem 24 år for Socialdemokratiet samt formand for Folkecentrets bestyrelse.

- Jeg er stolt af jubilæet, og jeg er særligt stolt på vegne af de ildsjæle og pionerer, der gennem årene har trukket et kæmpe læs for at grundlægge og sikre Folkecentrets udvikling, indflydelse og drift. Det har til tider været en overlevelseskamp, som ikke var lykkedes uden dem. Vi kan også glæde os over, at Folkecentret igen er tilbage på finansloven, siger Ole Vagn Christensen.

Deltagelse i jubilæumskonferencen er gratis. Har man brug for indkvartering kræver det tilmelding hos Folkecentret.