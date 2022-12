Ebbe er frustreret: - Det ender med, at nogen hælder kemikalier i kloakken

SNEDSTED:Det er godt en måned siden, Thisted Kommunes nye affaldssystem trådte i kraft, og overgangen til det nye system har langt fra været så problemfri, som kommunen havde håbet. Enkelte borgere oplever fortsat uregelmæssigheder i forhold til afhentningen af deres affald.

En af dem er Ebbe Hejne Hansen, der i flere uger har rykket kommunen for at komme af med sit farlige affald. Han har flere gange haft kommunen i røret, der lover at gøre noget ved sagen. Men på trods af opkaldene har han set skraldebilerne køre fra adressen igen uden det miljøfarlige affald, da bilerne ikke har kapacitet til at håndtere det.

- Det ender jo med, at folk begynder at hælde kemikalier ud i kloakken, hvis ikke der snart bliver gjort noget, siger Ebbe Hejne Hansen.

Uforstående for kritikken

Thisted Kommune erkender, at der har været uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af det farlige affald, men afviser, at der er tale om dårlig planlægning fra kommunens side.

- Op til 1. november skulle borgerne selv bortskaffe kemikalier og andet farlig affald på kommunens genbrugsstationer. Det kan de stadig. Vi oplever dog, at flere benytter den nye ordning til at komme af med gammelt opmagasineret affald, de ikke selv har fået afleveret, før den nye ordning trådte i kraft, siger Flemming Christensen, sektionsleder for Affald og Ejendomme i Thisted Kommune.

Flemming Christensen forventer, at tilstandene meget hurtigt vil stabilisere sig, når det overskydende og opmagasinerede affald er blevet håndteret.

- Vi har været i tæt kontakt med flere andre kommuner og har erfaringsudvekslet om forløbet. Flere af disse kommuner har oplevet lignende udfordringer under opstarten, men problemerne er blevet løst, når den nye affaldshåndtering er blevet hverdag.

Nye biler på trapperne

Flemming Christensen beder Ebbe Hejne Hansen og andre borgere, der endnu ikke har fået afhentet deres miljøfarlige affald, om at væbne sig med tålmodighed. Han forsikrer i samme ombæring om, at Remondis, der står for afhentningen af affaldet, gør alt, hvad de kan for at løse problemet.

- Bilerne kan desværre kun have 8-10 spande med pr. gang, da der er særlige regler for håndteringen af miljøfarligt affald. Tilmed er der enkelte af bilerne, der ikke har de rette sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at køre med affaldet, hvilket vi forventer at have udbedret inden for to uger, fortæller Flemming Christensen.

Han kan videre fortælle, at Remondis har bestilt nye biler til foråret. Det får dog ingen betydning for affaldshåndteringen på hverken kort eller lang sigt:

- Bilerne vil ikke opskalere affaldskapaciteten, og der er udelukkende tale om, at Remondis har ønsket at udskifte bilerne til nogle nyere modeller, slår sektionslederen fast.