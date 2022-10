Elgiganten er på vej til Thisted: Så mange vil de ansætte

THISTED:Onsdag aften 26. oktober inviterer Elgiganten til informationsaften i forbindelse med kædens åbning af et nyt varehus i Thisted.

I samarbejde med Jobcenter Thisted inviterer Elgiganten indenfor i Thy & Co Huset, til en aften om de ledige stillinger, som er slået op i forbindelse med åbningen af Elgigantens nye varehus i byen.

Elgiganten forventer med den nye åbning at ansætte 40-50 nye medarbejdere.

Ved aftenens arrangement vil der være mulighed for at høre mere om Elgiganten som arbejdsplads og tale med en række medarbejdere om de ledige del- og fuldtidsstillinger, Elgiganten ønsker at få besat i det nye varehus.

Stillinger lige fra sælgere, afdelingsledere, salgsansvarlige og kasseassistenter til kasseansvarlige, lagerassistenter og supportansvarlige - og flere til.

Thomas Valder Pedersen, regionschef i Elgiganten, opfordrer til at man kommer forbi og hører nærmere:

- Jeg håber, vi vil se en masse mennesker med interesse for branchen, for Elgiganten og ikke mindst at yde en god kundeservice. Vi ser meget frem til at fortælle mere om, hvem vi er, hvad vi kan tilbyde som arbejdsplads og om de ledige stillinger vi tilbyder. Og så glæder vi os selvfølgelig enormt meget til at slå dørene op for vores mange kunder i Thisted, siger han i en pressemeddelelse.

Peder Stedal, adm. direktør i Elgiganten, har tidligere udtalt om det kommende varehus i Thisted på knap 2000 kvm.

- Vi har selvfølgelig store forventninger til vores nye varehus - til glæde for vores kunder. Ud over at skabe arbejdspladser i området, som et projekt af denne størrelse helt naturligt fører med sig, slår vi også dørene op til et varehus, der bygger på vores nyeste koncept indenfor butiksindretning. Et koncept, der binder online og butik sammen med services som både Klik & Hent og Elgiganten Support. Med Klik & Hent giver vi vores kunder i Thisted og omegn mulighed for nemt at bestille og betale varer online - og hente dem direkte i vores varehus. Elgiganten Support er til gengæld en service vi tilbyder i varehuset til de kunder eller virksomheder, der har spørgsmål eller behov for hjælp til opsætning af produkter. Også dem der ikke nødvendigvis er købt i Elgiganten, siger han i pressemeddelelsen.

Apple shop-in-shop

Foruden Elgigantens normale varesortiment inden for elektronik, kan kunderne i Thisted også se frem til en Apple shop-in-shop, hvor der er mulighed for at opleve hele Apples univers, og få råd og vejledning. Derudover vil varehuset også indeholde en Epoq køkkenafdeling.

Her kan kunder booke gratis konsultationer med vores dygtige køkkendesignere, der hjælper vores kunder med at designe deres Epoq drømmekøkken eller bryggers.

Elgigantens nye varehus i Thisted forventes at åbne dørene for kunderne i Thisted og omegn i løbet af foråret 2023.