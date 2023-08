En thybo vender hjem: Ny målmand til Mors-Thy

Fra sommeren 2024 og tre år frem skal Oliver Larsen vogte målet for Mors-Thy Håndbold. Den 23-årige målmand er født og opvokset i Thisted. Han har spillet ungdomshåndbold i Thisted IK samt en enkelt sæson i HF Mors inden nogle gode ungdomsår inklusiv ligadebut i Bjerringbro-Silkeborg, og senest har Team Sydhavsøerne haft fornøjelsen af den unge thybo i fire sæsoner.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft et mål og en drøm om at spille i ligaen, og det er meget specielt for mig, at det bliver i min barndomsklub, at jeg opnår det. Som barn løb jeg på banen med Mors-Thy Håndbold i Thyhallerne, og nu står jeg her selv - det glæder jeg mig til.

- For mig er Mors-Thy Håndbold en fed klub med stor lokal opbakning. Jeg ved, hvor meget klubben betyder for hele området, og på landsplan er Mors-Thy Håndbold kendt for at være et godt sted med nogle fantastiske fans i Bette Balkan og nogle fede hjemmebaner i Thy og på Mors, siger Oliver Larsen og fortsætter.

- Jeg håber, at jeg kan bidrage med en masse, at jeg kan udvikle mig og være med på det her niveau, og jeg drømmer om at spille slutspil, komme til Final4, vinde en masse kampe og skabe resultater sammen med Mors-Thy Håndbold, lyder det fra Oliver Larsen.

Cheftræner i Mors-Thy Håndbold, Niels Agesen, glæder sig over at have en ny målvogter på plads.

- Vi har fulgt Oliver Larsen gennem flere sæsoner, og hans niveau over længere tid og særligt sidste sæson, hvor han i flere kampe var kampafgørende, overbeviste os om, at han er mere end klar til at tage et skridt op og spille liga. Jeg har haft nogle gode snakke med Oliver, og han er rustet til og yderst motiveret for at vende tilbage og spille ligahåndbold i Mors-Thy Håndbold, og vi er glade og tilfredse med, at en lokal dreng vender hjem og bliver en del af målvogterduoen fra 2024, siger Niels Agesen.

- Med indgåelse af den 3-årige aftale med Oliver Larsen fortsætter vi i det strategiske spor, hvor målet er at sikre en god kontinuitet i vores spillertrup. At vi samtidig kan sige velkommen tilbage til en af de lokale er jo kun en ekstra glæde, udtaler direktør Sigurd Skovborg.

Aftalen med Oliver Larsen løber til 30. juni 2027.