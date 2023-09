Fire mænd dømt og udvist: Anholdt efter tip fra vaks borger

Fire litauiske mænd er idømt fængselsstraffe og udvisning for lang række af værktøjstyverier. Fire litauiske mænd blev ved byretten i Holstebro onsdag idømt fængsel og udvisning af landet for mere end 20 tyverier af værktøj fra varebiler samt flere indbrud.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre af de tiltalte på henholdsvis 44 år, 43 år og 42 år fik et år og 9 måneders ubetinget fængsel samt udvisning af landet for bestandig, imens den fjerde en 36-årig blev idømt et år og 6 måneders ubetinget fængsel og udvisning af landet med indrejseforbud i 12 år.

De fire mænd var tiltalt for i alt 23 forhold om tyveri af særligt grov beskaffenhed. I en periode fra midten af januar til midten af februar 2023 har de fire mænd i fællesskab begået indbrud i varebiler, garager, staldbygninger og en materielcontainer på en byggeplads.

- Jeg er tilfreds med dommen. Når der er tale om organiseret berigelseskriminalitet, så skal det også straffes hårdt, siger anklager Christian Skov Poulsen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

De fire mænd har stjålet værktøj og andre genstande til en samlet værdi af mere end 700.000 kroner. De mange forskellige koster er stjålet under tyverier i Thisted, Morsø, Lemvig og Skive Kommuner.

De fire mænd blev anholdt i februar efter en kort, intensiv efterforskning. Efterforskerne ved Midt- og Vestjyllands Politi tog afsæt i et tip fra en borger, der havde undret sig over mistænkeligt udseende, udenlandsk indregistrerede biler ved et sommerhus.

- Sagen viser, hvor afgørende betydning et tip fra en borger kan have i opklaringen af den her type organiseret berigelseskriminalitet, siger leder af Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi Hans Roost.