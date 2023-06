Flere lokale hyldet som årets velfærdstalenter: Èn af dem er sosu-assistenten Ditte

THY/MORS:Ditte Underbjerg åbnede først sin mail, da hun kom på arbejde. Ved siden af hende stod hendes leder, som havde nomineret hende til prisen. Derfor kom det som et chok, da hun fandt ud af, at hun var én af de 100 velfærdstalenter i Danmark. Det bliver udnævnt af pensionsselskabet PENSAM og fagforeningen FOA til hårdtarbejdende unge under 36 år.

- Jeg sagde selvfølgelig tusind tak til min leder og blev rigtig glad. Så fik jeg besked i midten af april, om at jeg skulle på Christiansborg. Jeg havde en kollega med mig, og det var en stor oplevelse, fortæller sosu-assistenten Ditte Underbjerg fra Flade.

Udover 31-årige Ditte Underbjerg er flere lokale blevet anerkendt for deres arbejde. Det gælder blandt andet Anna Stentoft fra Thisted, der er pædagogisk assistent i Brovst, sosu-assistent Jeanette Abildhauge Christensen fra Team Syd i Thisted og sosu-assistent Josephine Kjeldgaard Løager Christensen, der arbejder hos Duelund Plejecenter i Nykøbing.

Ditte Underbjerg med sin kollega på Christianborg, hvor de 100 velfærdstalenter blev fejret. Privatfoto

Ifølge morsingboen, så er det en stor anerkendelse, som mennesker, der arbejder i velfærdsjobs ikke altid modtager. Da hendes leder nominerede hende, beskrev hun blandt andet Ditte Underbjerg således: "Ditte balancerer med andre ord rigtig flot i denne verden, der ofte kan være dilemmafyldt mellem pædagogik og sundhedsfaglige opgaver".

- Jeg synes, det er en kæmpe anerkendelse og skulderklap fra min leder, som har indsendt mig til prisen. Det giver mig blod på tanden til at fortsætte, fortæller hun.

Hun startede i praktik hos Botilbud Mågevej, blev uddannet Sosu-assistent i november 2020, og har arbejdet der lige siden. Lige fra starten vidste hun, at hun var landet det rigtige sted.

- Jeg kunne mærke med det samme, at jeg havde fundet min rette hylde. Jeg brænder virkelig for at hjælpe psykisk sårbare borgere. At arbejde med en kombination af det sundhedsfaglige og det pædagogiske, det er mega fedt, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes virkelig, hver dag går jeg på arbejde, tænker jeg, at det jeg gør giver mening.

Hun kunne ikke have fået prisen uden sine kolleger og leders støtte. De nominerede hende, og hjælper hver dag med, at gøre hende til en endnu bedre sosu-assistent.

- Jeg ville ikke kunne løfte opgaven, hvis ikke jeg havde nogle kollegaer, der bakkede op om mig, og en leder, som virkelig har forståelse for mig. Så det er ikke kun mig, der har fået en pris, siger Ditte Underbjerg.

Ditte Underbjerg og de 99 andre velfærdstalenter blev fejret i slutningen af maj på Christiansborg for deres altafgørende indsats.