Flyttedag for trolden Ask: Træls vores penge skal gå til det her fjas!

ASHØJE:- Det er træls, at alle de penge, vi har genereret ved koncerter og gennem frivillige bidrag, skal gå til det her fjas.

John "Kyss" Jensen fra Ashøje Plantages Venner var tydeligvis frustreret, mens han tirsdag 1. november var med til at flytte trolden Ask længere væk fra en gravhøj.

Kunstneren Thomas Dambo byggede for to år siden Danmarks største skovtrold i Ashøje Plantage.

Alle ansøgninger op til etableringen var godkendte. Også Thisted Kommune sagde ok til placeringen.

John "Kyss" Jensen fra Ashøje Plantages Venner var tydeligvis frustreret, da han onsdag og torsdag var med til at flytte trolden Ask længere værk fra en gravhøj (bag ved ham). Foto: Bo Lehm

Men i foråret fik Ashøje Plantages Venner at vide, at trolden lå for tæt på en gravhøj, og at den skulle flyttes.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet forlangt, fordi den befinder sig indenfor 100 meter-zonen fra den nærliggende gravhøj. Og i den zone må man ikke rejse byggeri eller eksempelvis kunst.

John "Kyss" Jensen ryster stadig på hovedet over den afgørelse.

- Vi vidste jo ikke, at gravhøjen fandtes. Men det er jo absurd med den slags afgørelser. Man skal bare huske på, at der findes 86.000 gravhøje i Danmark, siger han.

Gravhøjen, som ingen vidste, fandtes ... Foto: Bo Lehm

Tirsdag havde han besøg af det lokale folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V).

Absurd afgørelse

Folketingsmedlemmet gav ham ret i, at afgørelsen er absurd.

- Der er tale om alt for firkantede regler. Der burde være plads til lokalt albuerum i den slags sager, siger Torsten Schack Pedersen, der mener, at reglerne bør ses efter i sømmene i Folketinget.

- Jeg vil gerne se den politiker, der vil forsvare de her regler, siger han og sammenligner sagen med Mary-skulpturen i Agger, der heller ikke må stå ved signalmasten.

Trolden Ask blev opført i august for to år siden. Foto: Bo Lehm

Ashøje Plantages Venner har hyret lokale firmaer til at hjælpe med at flytte trolden.

Ashøje Plantages Venner har hyret lokale firmaer til at hjælpe med at flytte trolden. Foto: Bo Lehm

Hvad det hele kommer til at koste , ved John "Kyss" ikke endnu.

- Nu må vi se, men den slags afgørelser er med til at dræne en for energi som frivillig, siger John "Kyss" Jensen.

Det er i øvrigt ikke kun trolden, der nu bliver flyttet.

Også et bord- og bænkesæt af naturmaterialer har vist sig at være for tæt på gravhøjen...

Også et bord- og bænkesæt af naturmaterialer har vist sig at være for tæt på gravhøjen... Foto: Bo Lehm

Ask flytter 30 meter ude i skoven