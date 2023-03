Forældre i oprør: - Lukker de Vestervig Skole, er det slut med flere børnefamilier i Agger

AGGER:En række børnefamilier er i de forgangne år flyttet til Agger.

For nogle par var det tilbage til rødderne, mens andre havde et ønske om at følge sloganet ”Thy til livet”.

På det seneste har familierne fundet sammen om det ambitiøse projekt omkring en aktivitetspark for børn med og uden handicap på den tidligere sportsplads. Agger skulle være det perfekte sted for børnefamilier.

Det hele er nu draget i tvivl, mener en gruppe forældre i Agger med henvisning til, at Thisted Kommune har bragt fem skolelukninger i spil, heriblandt Vestervig Skole, hvis eksistens var med til at overbevise børneforældrene om at flytte til netop Agger.

- Jeg bliver så harm. Lukker de Vestervig Skole, så kommer der ikke flere børnefamilier. Det er os, der er her til at skabe liv, siger Benny Friis Gade, der sammen med sin kone Rikke Friis Gade er ved at bygge et nyt hus på Tyttebærvej.

Her bor de sammen med deres to piger.

Udsigten til, at deres børn skal have deres daglige gang på Hurup Skole, vækker ikke begejstring. Og det skyldes ikke kun afstanden på omkring 15 kilometer fra Agger.

- Jeg har ikke et ønske om at sende mine børn i en stor skole med flere klasser pr. årgang. Det havde vi i den Aarhus-forstad, hvor vi boede før. Her var der seks 0. klasser i skolen, siger Nadja Gisselbæk, der bor i Agger med sin mand og to børn.

Rikke Friis Gade påpeger, at Vestervig Skole udmærker sig ved dens nærhed til naturen.

- Naturen er meget vigtig for skolen. Børnene kommer meget ud. Det ses blandt andet ved den nyanlagte skolehave, siger Rikke Friis Gade, der har svært ved at se fidusen i at lukke Vestervig Skole.

- I børnehaven er antallet af børn gået fra 18 til 32 siden november 2020, siger hun.

Benny Friis Gade forudser, at der ikke kommer flere børnefamilier til Agger, hvis politikerne beslutter sig for at lukke skolen i Vestervig.

- Jeg synes, at politikerne skal klappe hesten, siger han.