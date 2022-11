Ole fandt affaldsspande smidt i naturen: - Det er noget svineri

SVANKJÆR:Det var et syn af de mindre pæne, der mødte Ole Østergaard Nielsen, da han tirsdag 1. november kom kørende mod hjemmet i Svankær. I vejkanten lå kommunens nye affaldscontainere og væltede rundt i vinden, hvilket ikke var et syn, der behagede ham.

Affaldscontainerne, der var blevet leveret samme dag, lignede ifølge Ole Østergaard Nielsen noget, der var blevet smidt af i skyndingen fra en åben ladvogn. En kraftig vind på dagen gjorde samtidig sit til at rive de tomme affaldscontainere omkuld, indskyder han.

- Det er jo gået alt for stærkt, når affaldscontainerne ligger og roder i naturen over hele vores smukke nationalpark. Det er noget svineri. Og så lugter det langt væk af dårlig planlægning og koordinering fra kommunens side af, siger Ole Østergaard Nielsen.

Ole Østergaard Nielsen understreger, at han på ingen måde er imod de nye kommunale tiltag indenfor affalds- og renovationsområdet. Idéen er god nok, da vi bærer et fælles ansvar for at passe på naturen, mener han. Et ansvar, han dog ikke mener, kommunen selv efterlever:

- Affaldscontainerne tilknyttet de mange sommerhuse ligger jo i mange tilfælde stadig og fylder, da der ikke har været folk i husene, siden de nye skraldespande blev leveret. Kommunen burde have kørt affaldscontainerne helt op til grundene, eller i det mindste have læsset dem af bag et træ eller hegn, så skraldespandene ikke havner i vejkanten, siger Ole Østergaard Nielsen.

Kommunen er ikke bekendt med kritikken

Hos Thisted Kommune erkender Flemming Christensen, der er sektionsleder for Affald og Ejendom, at der har været pres på i forhold til at få leveret alle affaldscontainere inden skæringsdatoen for overgangen til det nye affaldssystem.

Utilfredsheden med, at der skulle ligge mange affaldscontainere og flyde i nationalparken, er dog ikke en kritik, Flemming Christensen er bekendt med. Kommunen har ingen klager modtaget på dette, fortæller han.

- Tværtimod er det vores indtryk, at udrulningen af de nye affaldscontainere har kørt planmæssigt. Vi er meget tilfredse med det samarbejde, Thisted Kommune har haft med PHP service om levering af affaldscontainerne, siger sektionslederen.

Flemming Christensen afviser ikke, at der i enkelte tilfælde kunne være gjort mere for at undgå, at skraldespandene ikke ender i en grøftekant:

- Selvfølgelig skal de ikke bare henkastes i naturen, hvilket dog heller ikke er mit indtryk, at de er blevet. Vi har i hvert fald hos kommunen intet andet hørt, understreger Flemming Christensen.