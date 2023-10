Halloween-parade er reddet på målstregen

Det er blevet en tradition og et varemærke for Nykøbing, at byen i hele uge 42 gør sig uhyggelig bemærket med halloween-pynt og ikke mindst den uhyggelige og storslåede halloween-parade om aftenen, hvor byens handelsliv afvikler By Night. I år var der dog kommet lidt malurt i bægeret i forhold til afvikling af den populære parade, som Limfjordsteatret alle årene har været tovholder og aktør på.

For af flere årsager var budgettet for årets parade onsdag den 18. oktober strammet til. Så handelschef Lisbeth Thrysøe bad medlemmerne i Mors Handel om en hjælpende økonomisk hånd – og otte medlemmer støttede op; Jyske Bank, Løvbjerg, Art and Craft, Clockhuset, Wiiben, Prebens Vinhandel, Sportigan og Aja Kidz.

- Vi stod med hovedet mod muren, for uden flere midler i år kunne Limfjordsteatret ikke gennemføre paraden. Men med en ekstra donation fra otte medlemmer på samlet 25.000 kroner lykkedes det. Derfor er vi glade for igen i år at kunne gennemføre den meget populære parade, som trækker folk til fra nær og fjern og udenfor øen, siger Lisbeth Thrysøe.

Scenen er sat i Nykøbing til den store parade onsdag i uge 42. Foto: Mors Handel

Arbejdsudvalg nedsat

Det er en kendsgerning, at der skal flere midler og måske også hænder til for at udvikle og ikke mindst afvikle halloween-konceptet i uge 42. Derfor har Mors Handel, Morsø Kommune og Limfjordsteatret nu nedsat et udvalg, som trækker i arbejdstøjet, når dette års Halloween er overstået.

- Vi vil så have et år til at udtænke nogle måder at udvikle konceptet på, så vi kan fortsætte med at lave halloween-events til glæde for handelslivet i Nykøbing. For vores fokus er jo at udvikle nogle spændende events, der trækker folk til byen, forklarer Lisbeth Thrysøe.

Med på nogle af de første møder i udvalget, som er blevet holdt, var markedsdirektør fra Jyske Bank, Chris Trans Lundquist.

- Vi har af flere grunde valgt at være hovedsponsor på halloween-konceptet i uge 42 med paraden, som det absolut største trækplaster, der trækker publikum til fra hele øen og langvejs fra. Paraden er ganske enkelt et varemærke for Nykøbing og en kæmpe turistattraktion. Og det ville være ærgerligt at miste det event. For når der trækkes folk og handel til byen, er det også til gavn for os, forklarer han.

Handelschef Lisbeth Thrysøe gav selv en hånd med ved opsætningen ved Halloween i 2022. Arkivfoto: Carsten Hougaard

Uhyggen spreder sig

Men, det er ikke kun i Nykøbing, at uhyggen er begyndt at sprede sig i oktober med halloween-pynt i gaderne. Også fem af øens større byer er pyntet op med halloween-gys.

- Mors Handel favner jo hele øen, og vi har flere medlemmer rundt om på øen. Derfor begyndte vi for et par år siden at hjælpe landsbyerne med at pynte op til Halloween. Vi kommer med materialerne og hjælper med opsætningen. For vi har en rød tråd i den udsmykning, som vi bruger. Blandt andet fugleskræmslet. Det binder byerne på øen sammen, at vi har et fælles halloween-varemærke, forklarer Lisbeth Thrysøe.

Der kommer nye landsbyer til hvert år, som gerne vil være med til at skabe lidt uhygge i oktober. I år kom Øster Jølby med på uhygge-bølgen og sidste år var det Erslev, som meldte sig på banen.

Hvis man vil læse hele programmet for Halloween i uge 42 i Nykøbing, så kan man finde programmet på Mors Handel og Morsø Kommunes hjemmesider.