Historien om en legendarisk spasmager: Guld, sølv, rav og løjer

THISTED:”Vi har hørt, at man spiser godt her. Kan vi få to tallerkener og bestik samt to øl til at starte med?"

”Så gerne, de herrer”.

Alle var glade, men så tog guldsmedene fra Thisted, Egon Pedersen og Anders Henningsen deres medbragte mad op af tasken og begyndte at spise.

Latteren var stor, og det er, hvad Anders Henningsen var god til.

At finde på de mest absurde ting, der kunne fornøje de fleste, men mest ham selv.

Anders Henningsen, der ville være fyldt 110 år til august i år, døde i april 1998, men hans løjer snakkes der stadig om den dag i dag.

Niels "Blyant" Pedersen (tv.) og Tom Lindskog har mange gode minder om spasmageren Anders Henningsen. Foto: Bo Lehm

Egon Pedersens sønner, Niels ”Blyant” og Klaus ”Guldsmed” har oplevet Anders Henningsen på klos hold.

Deres far var ansat hos guldsmeden på Store Torv i Thisted fra 1956 til 1971. I 1979 købte Egon Pedersen butikken, mens Anders Henningsen fortsatte med at bo i lejligheden ovenpå.

I naboejendommen havde - og har - Sparekassen for Thisted Amt, der i dag hedder Sparekassen Thy, til huse.

Tom Lindskog kom i lære i Sparekassen for Thisted Amt i 1971 - med Anders Henningsen som nabo ... Foto: Bo Lehm

Her kom unge Tom Lindskog i lære i 1971 - med Anders Henningsen som nabo.

De tre venner mødtes forleden i kælderen under Klaus Guldsmeds butik for at mindes Anders Henningsens løjer.

- Anders Henningsen grinede ikke højt, han klukkede, husker Tom Lindskog.

Der smiles bredt, når Niels "Blyant" Pedersen mindes Anders Henningsen. Foto: Bo Lehm

Det gjorde han for eksempel, da han i sin ovn på værkstedet brændte en femkrone fast på en fortovsflise. Den satte han om natten fast på fortovet udenfor butikken.

Så kunne han holde øje.

Og så klukkede han, eftersom flere - uden held - gav sig i kast med at samle femkronen op.

- Anders Henningsen stod i vinduet med sit smalfilmkamera og klukkede, husker Tom Lindskog.

Anders Henningsen var født i Thisted, hvortil hans far, C.V. Henningsen, kom som farende guldsmedesvend. Han kom i lære hos sin far efter først at have været i København og Odense.

Må man tage billeder hér?

En klassiker var også, da han med et kamera om halsen sad på Klitmøller Kro.

- Må man tage et billede her, spurgte han, da han havde betalt for sin frokost.

- Ja da, lød svaret.

Så tog han et maleri ned fra væggen og gik sin vej ...

- Latteren var stor.

- Anders havde ansat fire-fem ravslibere på sit værksted. Hans ravsmykker var kendt over hele landet. Og så dyrkede han en form for tysk gemütlichkeit. Han var kendt af alle og besøgte gerne de lokale værtshuse, husker Tom Lindskog.

En anden af Anders Henningsens klassikere, var skulpturen, der skulle sættes op foran Sparekassens indgang.

- Sparekassedirektør Gunde Lindvald havde en idé om en skulptur. Der var stort hemmelighedskræmmeri omkring projektet. Ingen fik lokket ud af direktøren, hvad der skulle stå på soklen, der blev bygget op foran sparekassens facade, husker Tom Lindskog.

Det skulle vise sig at blive et af Anders Henningsens største stunts.

- Soklen stod der, og så så Anders sit snit. Han havde hørt, at restauratør Madsen Jylland ikke kunne betale en statue af sig selv, som han havde bestilt hos stenhuggeren. Den købte Anders, og i nattens mulm og mørke fik han en kranbil til at sætte den op på soklen foran sparekassen. Han har nok grint hele natten. Direktør Lindvald var målløs og alle vi andre i sparekassen kunne ikke finde ud af, hvad der foregik, husker Tom Lindskog.

Klaus Guldsmed har stadig et maleri, hvor den målløse folkemængde beundrer statuen af Madsen Jylland. I baggrunden står Anders Henningsen og ser på ... Foto: Bo Lehm

Klaus Guldsmed har stadig et maleri, hvor den målløse folkemængde beundrer statuen af Madsen Jylland. I baggrunden står Anders Henningsen og ser på.

Sparekassen var i øvrigt et yndlingsoffer for den muntre guldsmed.

- I 1970’erne kom der nye 50 kroner sedler. De gamle skulle ombyttes. Så satte Anders Henningsen en annonce i Politiken med teksten ”Gamle 50 kroner sedler købes for 75 kroner”. Det angivne telefonnummer var Sparekassens. Der var vildt panik, vi blev kimet ned, husker Tom Lindskog.

Vognmand Jensen til København

Et anden stunt udspillede sig, da vognmand Jensen skulle til København.

- På Hotel Royal blev der sagt pænt farvel til vognmanden, der skulle rejse med tog til hovedstaden. Da han var taget af sted, tog Anders Henningsen fat i Steffensen fra Sennels, der havde et privatfly. De fløj til København. Da Jensen ankom, tog de imod ham på perronen. Henningsen klukkede, fortæller Klaus Pedersen.

- Engang klædte Anders Henningsen sig ud som fattigmand og gik ind på kommunekontoret. Det gjorde han så godt, at han fik et kontantbeløb udbetalt, husker Klaus Pedersen. Foto: Bo Lehm

Anders Henningsen kunne også lide at forklæde sig.

- Engang klædte han sig ud som fattigmand og gik ind på kommunekontoret. Det gjorde han så godt, at han fik et kontantbeløb udbetalt, husker Klaus Pedersen, der også kan lide historien om de mange én og to-ører, der skabte stor ståhej i Storegade.

Anders Henningsen fyldte 70 år i august 1983. Mærkedagen blev omtalt i Thisted Dagblad. Fra Thisted Dagblad

- Han hentede de små mønter hos Kjeldgaard Sko, der havde mange fra salget af pigernes brudesko. I gamle dage var det almindeligt, at man sparede op til sine brudesko i kobbermønter. Dem dryssede han om natten ud i Storegade. Alle børn kom for sent i skole den dag, smiler Klaus Pedersen.

Thy Pilsner i Egypten

Anders Henningsen kunne også godt lide at rejse.

Og selv i Egypten fandt han sine ofre ...

- Han havde taget to Thy Pilsnere med til Egypten. Og han bad personalet om at komme dem i barens køleskab. I baren faldt han i snak med en dansk journalist, der var ved at skrive en rejsereportage fra pyramiderne. Så udbrød han, at han godt kunne tænke sig en Thy øl. Journalisten rystede på hovedet af ham. Så bestilte han to i baren og fik dem serveret. Journalisten måbede, griner Tom Lindskog, der i 1979 stiftede sildeforeningen sammen med Egon Pedersen og Ole Kvist.

Anders Henningsens næringsbrev hænger stadig i kælderen under guldsmedeforretningen på Store Torv. Foto: Bo Lehm

Det gjorde de i kælderen under guldsmedebutikken.

De tre fandt også sammen om et stunt, da Anders Henningsen i 1983 fyldte 70 år.

- Vi klædte os ud som frelsens hær - Egon tilmed som kvinde - og begyndte at synge. Han kom ud på sin altan og hørte os synge ”Perleporten” som vi lavede om til ”Kæreste Hr. Guldsmed”. Han blev rørt. Men dér ramte vi ham på hans egen måde, husker Tom Lindskog.

Anders Henningsen tilbragte de sidste år af sin levetid i et hus i Hillerslev. Han havde desuden et sommerhus i Eshøj.

På grund af skrantende helbred tilbragte han sine sidste måneder på Solgården i Hundborg.

Han døde i april 1998 i en alder af 84 år, men hans løjer lever endnu.

Nekrologen i Thisted Dagblad fra april 1998. Fra Thisted Dagblad