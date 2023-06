Hjalte åbner bageri og café på unik placering: - Jeg knuselsker brød

HANSTHOLM:Hjalte Jolander Kirstein står i køkkenet og ælter dejen. På disken står kaffemaskinen og et papskilt med priser skrevet med kuglepen. Efter han har æltet dejen, skærer han den ud med en dejskraber, ligger stykkerne i plastikbøtter og til sidst i køleskabet. Så er han klar til weekenden.

Han har netop åbnet et nyt bageri og café ved Hanstholm Fyr, hvor han laver kaffe og serverer surdejsbrød, croissanter, tebirkes og hvad han ellers har overskud til at bage.

- Altså, jeg knuselsker brød, siger Hjalte Jolander Kirstein.

Hjalte Jolander Kirstein har bagt i seks år, og café Lanternen ved Hanstholm Fyr er hans første servicearbejde. Foto: Bo Lehm

Han startede med at bage for seks år siden, men har det seneste års tid arbejdet hos kaffevirksomheden Ønsk i København. Det er der, Hjalte Jolander Kirstein får sin kaffe fra. Han pendler i weekenden til Hanstholm og Café Lanternen, hvor han overnatter hos sine forældre i Frøstrup i Thy.

- Det er skidehyggeligt at bo hos mine forældre. Men når jeg alligevel er her hele tiden, så er den der 20 kilometertur lidt åndssvag. Så jeg prøver at finde en løsning, der giver bedre mening, fortæller han.

I øjeblikket holder han nemlig kun åbent i weekenden, men efter 23. juni ønsker Hjalte Jolander Kirstein at være i caféen hver dag. Og selvom han kun startede med at bage for seks år siden, og egentlig har en bachelor i jura, så har han fået stort hjælp fra lokale kræfter.

- Jeg står på skuldrene af giganter i området med Kim fra 11/11, der startede et surdejsbageri med fokus på høj kvalitet. Han har givet mig rigtig gode croissant og surdejsbrøds fif. Så der er folk, der har hjulpet mig rigtig godt på vejen, siger han.

Udover den gode Kim Kjeldager fra brødfællesskabet 11/11, så har han også fået stor opbakning fra den daglige leder i Hanstholm Fyr, Simon Toftdahl Olesen, der har givet ham lov til at bruge lokalerne over sommeren. Han må dog ikke bore huller i den historiske bygning, så alt strøm, vand og varme er midlertidigt i caféen.

Brød, bagværk og butterdej

Fordi Hjalte Jolander Kirstein arbejder og bor i København til daglig, og skal til at tage sin kandidat på Copenhagen Business School til september, så har han ikke det store netværk i Hanstholm og Thy endnu. Derfor kan det måske lyde som om, at sommerferien bliver en smule ensom for den selvlærte bager, men tværtimod.

- Min familie er tæt på og folk fra området er sindssygt søde og meget åbne. Så jeg tror ikke, at jeg kommer til at være ensom. Min dag består rigtig meget af at hyggesnakke med folk, der svinger forbi, fortæller han.

Hjalte Jolander Kirstein bager både surdejsbrød, croissanter og københavnerbirkes i sin stenovn. Foto: Bo Lehm

Hans venner fra København kommer også forbi i løbet af sommeren, men han glæder sig mest af alt, til at lære de lokale at kende. Derudover venter han også på en alkoholbevilling, så han kan servere naturvin for tørstige gæster. Men til aftensmad henviser han til Morten Kristensen og Louise møller fra Hanstholm Madbar, der også har hjulpet ham med caféen.

Hjalte Jolander Kirstein kan ikke afvise, at hvis det bliver en god sommer, så vil han vende tilbage næste år for at arbejde med brød.

- Det vil jeg absolut ikke afvise. Her, et andet sted i området, eller hvad der lige kan lade sig gøre. Jeg tør heller ikke love det, fordi jeg ved ikke, hvordan mit liv ser ud om et år. Men det kunne være fedt, siger han.

Café Lanternen ved Hanstholm Fyr har åbent fredag, lørdag og søndag. Men efter 23. juni vil der være åbent hver dag, hvor Hjalte Jolander Kirstein vil stå klar med brød, bagværk og baristakaffe.