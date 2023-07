Hovednavne på festival måtte aflyse: Men erstatninger skabte en fest

THISTED:For festivalarrangørerne skete det værst tænkelige torsdag aften. Ikke én men hele to hovednavne aflyste dagen før de skulle spille. Heldigvis blev der hurtigt fundet to erstatninger, der fredag aften skabte en fest i Skoven.

Første erstatning var den danske synth-pop duo Gents, der erstattede hovednavnet Guldimund, som var ramt af sygdom. Duoen har blandt andet tidligere spillet på Roskilde Festival, Spot Festival og Alive Festival for fem år siden.

Gents erstattede Guldimund på Alive Festival 2023. Foto: Martin Damgård

- Vi var bange for, at der ikke ville komme nogen med så kort varsel, sagde forsangeren for GENTS til publikum.

Men menneskemængden som startede smalt, voksede sig stødt større og større. De to medlemmer af Gents Theis Obbekjær Vesterløkke og Niels Fejrskov Juhl havde altså intet at bekymre sig om.

Gents skabte en fest under det store træ i Skoven på Alive Festival. Foto: Martin Damgård

Vejret var også bedre end det har været hele måneden, og festivalgæsterne var mødt op til en fest under det store træ i skoven. Efter et par ture i bryghusbaren på festivalpladsen, kom gæsterne hurtigt i festhumør.

Efter Gents' koncert var næste store vikar i Skoven det fynske band Patina, der erstattede bandet Barselona efter de aflyste på grund af pludselige omstændigheder i den nære familie.

Alive Festival startede torsdag 27. juli og slutter lørdag 29. juli.