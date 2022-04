Hvidhovedet havørn ikke fanget endnu - tyske falkonerer kommet til Danmark

NYKØBING:Den tyske turist i form af en hvidhovedet havørn lader til at hygge sig i Jesperhus. Det er i hvert fald ikke lykkedes de danske falkonerer at lokke den store fugl til sig endnu. Det til trods for, at de to falkonerer Morten Stricker og Mona Lykke Jacobsen både onsdag og torsdag har forsøgt sig.

- Vi har været i kontakt med ørnen, og onsdag var jeg relativt tæt på ham, men der var ingen interesse for det mad, jeg kunne tilbyde ham. Torsdag forsøgte vi igen, men der kunne vi se, at han havde spist, så der kunne vi desværre heller ikke friste ham, siger Morten Stricker, næstformand for Dansk Falkejagt Klub (DFK).

Torsdag aften ankom to tyske falkonerer så til Jesperhus. De arbejder hos det tyske fugleshow Alderwarte Berlebeck, hvor fuglen er fløjet væk fra.

- Der er sket et uheld af en slags dernede, så ørnen er fløjet væk uden sender på. Derfor har den været svær at lokalisere - og så har det jo været godt vejr henover påsken, så den er kommet hertil på de varme vinde, siger Morten Stricker.

De har brug for arbejdsro

Han opfordrer folk i nærheden til at give de tyske falkonerer arbejdsro, så de kan genopbygge tilliden til fuglen. Der skal ikke mere end et par dage til i det fri, før det kan være svært at kalde fuglen til sig.

I samme ombæring opfordrer han til ikke at fodre ørnen.

- Ørnen er vant til mennesker og er ikke bange for os, så den kan godt komme tæt på, men man skal ikke fodre den. Den kan ikke tåle mad, som vi spiser, og det bliver bare sværere at fange den, fortæller Morten Stricker.

Lige nu ved man ikke nøjagtig, hvor ørnen er, men den holder fortsat til i et skovområde ved Jesperhus. Falkonererne mener, at fuglen vil være fanget indenfor et par dage.

Hvidhoved amerikansk havørn