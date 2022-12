Ikonisk teater på vej til at blive kommunalt: Men stadig brug for frivillige

THISTED:Huset har både haft forskellige ejere og forskellige navne, siden det blev opført tilbage i 1933. Og i det nye år, hvor Thisted Musikteater altså runder de 90 år, er der udsigt til, at den ikoniske teaterbygning, skifter status fra selvejende til kommunalt.

Allerede i maj sagde kommunens sundheds-, kultur- og fritidsudvalg ja til at overtage bygningen. Men inden sagen kan blive godkendt endeligt i både udvalget og den samlede kommunalbestyrelse, skal det afklares, om kommunen får en skatteregning i forbindelse med overtagelsen.

Der har været nævnt, at det vil kunne koste et par millioner kroner.

- Men jeg tror ikke, at det bliver så meget, siger Martin Kondrup Knudsen, chef for sundhed, kultur og fritid i Thisted Kommune.

Baggrunden for at lade musikteatret blive kommunalt er først og fremmest udgifterne til vedligeholdelse og modernisering af den gamle bygning. Teatret har løbende måttet bede kommunen om penge til disse opgaver, mens økonomien i det seneste årti har været god i forhold til den daglige drift af musikteatret - som dog får et årligt kommunalt driftstilskud på en halv million.

Musikteatrets bestyrelse lagde op til en model, hvor kommunen overtog bygningerne, mens driften fortsat skulle være selvejende. Det var der imidlertid ikke flertal for i sundheds-, kultur- og fritidsudvalget, hvor tre af fem medlemmer stemte for, at kommunen skal overtage både bygning og drift.

Ikke flere driftsmidler

Musikteatret vil så blive en del af Kulturrummet, der i forvejen står for driften af bl. a. biblioteket, musikskolen og Plantagehuset. Senest har Kulturrummet også fået ansvaret for Smedjen - lige ved siden af musikteatret.

Men der er ikke udsigt til flere penge til drift af musikteatret, der i forvejen modtager et kommunalt driftstilskud på godt 500.000 kr. årligt.

Frivillige varetager i dag en del af opgaverne i Thisted Musikteater, og det var i hvert fald en del af baggrunden for, at bestyrelsen foretrak mellemløsningen, hvor det fortsat er en selvejende institution, der står for den daglige drift. Det bekræfter Chris Poulsen, der både er formand for musikteatrets bestyrelse og daglig leder af teatret.

- Den daglige drift kan vi sagtens finde ud af, og vi kan lave noget andet end man kan i kommunalt regi. Vi har fået mange stand up-arrangementer og foredrag, i stedet for at det blot et traditionelt teater med turneteater og klassisk musik.

- Vi bakker op om den model, som udvalget har vedtaget. Men det bliver da interessant at se, om vi kan fastholde de frivillige, siger Chris Poulsen.

Han forudser dog, at der fortsat vil være opbakning fra frivillige i forbindelse med for eksempel billetsalg og vagter i baren. Derimod kan det blive et spørgsmål, om frivillige fortsat kan udføre nogle mere fysisk krævende opgaver, i forbindelse med at ting skal ind og ud af huset.

- Det kan blive et spørgsmål om arbejdsmiljø, når det er i kommunal regi, siger Chris Poulsen.

Musikteatret og forvaltningen har allerede lavet et oplæg til den fremtidige organisering af arbejdsopgaverne i musikteatret.

En antikforretning, der de seneste seks år har lejet sig ind i musikteatrets underetage, er nu på vej ud. Men det er Thisted Musikteater, der står bag opsigelsen - ikke Thisted Kommune, sådan som det desværre fremgik af Nordjyskes omtale forleden, understreger Chris Poulsen.

- Men indehaverne havde snakket om, at de måske gerne ville flytte. Og så lavede vi et clean cut og sagde, at så kunne de flytte ud til nytår, siger han.

Han erkender, at musikteatret kommer til mangle lejeindtægten på 90.000 kr. i budgettet, og man vil derfor kigge sig om efter en ny lejer. Gerne en, hvis virksomhed hænger sammen med, hvad der foregår i musikteatret i øvrigt.

Ifølge Martin Kondrup Knudsen er det planen, at en kommunal overtagelse skal vedtages i løbet af januar.