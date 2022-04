Kandis-Johnny tager på talkshow-turne: Røverhistorier fra 40 år på landevejen

THY:I 2023 runder Johnny Hansen, også kendt som Kandis-Johnny, en skarp milepæl. Det bliver nemlig 40 år siden, han for første gang med guitar i hånden spillede op til bal med sit band Airport.

Siden har han sammen med Kandis gået sejrsgang over hele Danmark, og er blevet en institution, når det kommer til dansk pop-musik. Der er snart sagt ikke den hal eller den scene, som Johnny Hansen ikke har gæstet, hvad end det er med Kandis eller som solist.

Senest har flere end hver tiende dansker set den prisvindende dokumentar ”Kandis For Livet”, instrueret af thyboen Jesper Dalsgaard, som blev sendt i starten af februar på DR1 og siden gjort tilgængelig på DRTV.

Nu barsler dansktop-ikonet med et talkshow, som efter planen skal starte sin turné rundt i landet fra februar 2023.

Der bliver delt ud af alle de hidtil ufortalte røverhistorier fra landevejen og alle de sjove anekdoter, der har hobet sig op fra turbussen.

Talkshowet har fået titlen "Johnny fra Kandis", og der er lagt op til lidt af en oplevelse for publikum. Showet styres af talkshowsværten Lukas Birch, der krydrer snakken med billeder, videoklip og musik. Johnny Hansen synger tilmed undervejs de sange, som betyder noget helt specielt for ham.

Med Bjørn fra ”Bjørn og okay” som fædrene ophav virker det ganske naturligt, at Johnny Hansen skulle ende med at blive noget ved musikken. Men inden han blev forsanger for Danmarks største danseorkester, nåede Johnny Hansen både at lege med tankerne om militæret, politiet og en elektrikeruddannelse.

Talkshowet vil give et indblik i, hvem manden bag Kandis i virkeligheden er, lover arrangøren i en pressemeddelelse:

"Vi har fulgt med i hans liv på godt og ondt og gennem dokumentaren hørt, hvor vigtig gruppen og Johnny har været for de mennesker, han og de berører. Men hvad har det betydet for Johnny? Kom med helt ind bag facaden. Oplev en ærlig, varm og humoristisk Johnny Hansen, der gennem næsten to timer guider os gennem sit liv og fortæller anekdoter fra sit lange turnerende liv på landevejen."

"Johnny fra Kandis" kan opleves i følgende byer i løbet af 2023:

26/1:Portalen Greve

2/2:Svendborg Teater

8/2:Taastrup Teater & Musik Hus

22/2:Horsens Ny Teater

1/3:Kulturværftet Helsingør

9/3:Pejsegården, Brædstrup

15/3:Slagelse Teater

16/3:Musikteatret Holstebro

21/3:Skraaen Aalborg

23/3:Schweizerhalle Tønder

28/3:Gribskov Kultursal Helsinge

29/3:Magasinet Odense

20/4:Musikhuset Esbjerg

10/5:Roskilde Kongrescenter