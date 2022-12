Klar, parat, fyr - men husk lige reglerne

NORDJYLLAND:Fyrværkeri kan være smukt, festligt og fornøjeligt. Og fra i dag er det rent faktisk lovligt at bruge det, men selv om du nu gerne må fyre det af, så er der stadig nogle regler, der skal overholdes.

Den ene er altså, at du må bruge fyrværkeriet fra i dag og frem til og med 1. januar. Nix weiter. Så du har seks dage at løbe på, inden du skal pakke resterne væk. De resterende regler er her:

1. Opbevaring af fyrværkeri

Du må ikke slæbe til hytte i vildskab. Som privatperson må du kun opbevare fem kilo krudt, eller det der på pakkerne hedder "NEM", der står for Netto eksplosiv stofmængde. Der står på pakkerne og de enkelte stykker fyrværkeri, hvor stort indholdet af NEM er. Et par eksempler er fx Harald Nyborgs pakke med otte kugleraketter af forskellig størrelse, der indeholder i alt 419 gram NEM - går du amok og køber et kæmpe batteri med knap 200 skud, så indeholder det ene batteri i nærheden af to kilo NEM, så det kan hurtigt løbe op.

2. Kun CE-mærket fyrværkeri

Fyrværkeri skal være CE-mærket. Hvis ikke det har CE-mærket, så kan det ikke sælges lovligt i Danmark - mærket viser, at fyrværkeriet er testet og godkendt her i landet til videresalg til privatpersoner.

3. Ulovligt fyrværkeri

Hold dig langt væk fra ulovligt fyrværkeri. Professionelt fyrværkeri er ikke beregnet til privat brug, og det er livsfarligt i de forkerte hænder, hvad de to dødsulykker med tre dræbte ved årsskiftet 2014/15 på tragisk vis vidnede om.

4. Børn må ikke købe fyrværkeri

Du skal være 18 år gammel for lovligt at kunne købe fyrværkeri udover såkaldt helårsfyrværkeri som knaldhætter, knaldperler, bordbomber og stjernekastere.

5. Hold afstand

Hold afstand! Der er regler for, hvor langt fra vise slags bygninger, dyr og andet, du skal være, før du må fyre fyre fyrværkeri af:

Fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter

Fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter

Fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr

Raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter

Raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter

Raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.

6. Dine forsikringer

Hvis et eller andet går galt, så er det ulykkesforsikringen og indboforsikringen, der skal dække dig af. Her er det vigtigt at huske på, at hvis du opfører dig som et fjols - eventuelt et beruset, tankeløst fjols - så kan du risikere, at forsikringen ikke vil dække. Det kan være, hvis du har skudt fyrværkeri efter nogen, er kommet til skade med ulovligt fyrværkeri eller fx har holdt en raket i hånden og er blevet alvorligt forbrændt.

