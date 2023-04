Klasselærer tog elevens mobil - så ringede han til politiet

SJØRRING:En elev på Sjørring Skole i Thy blev onsdag så forbitret over, at hans klasselærer tog hans mobiltelefon, at han efterfølgende anmeldte det til politiet.

- Han ringede ind til os kl. 15.47 og forklarede, at hans klasselærer tidligere på dagen havde taget hans mobiltelefon fra ham uden en begrundelse. Vi har noteret det, vi har taget en snak med ham, og så har vi vejledt ham i, at han må kontakte sin klasselærer og få styr på det forhold, oplyser vagtchef Andreas Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi, som udtrykker forståelse for skoleelevens savn af mobiltelefonen.

- Det er jo noget nær en katastrofe, men jeg tænker, han på en eller anden måde selv har givet anledning til det, noterer vagtchefen.

Historien melder intet om elevens alder.