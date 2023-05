Lejeboliger i Bedsted får en opgradering, der vil noget

BEDSTED/HURUP:Hurup Boligselskab står nu også for udlejningen af de 64 lejeboliger under Bedsted Andelsboligforening.

Overtagelsen af de administrative opgaver, samt vedligeholdelsen og have- parkarbejdet, kom i stand som følge af en beslutning i Bedsted Andelsboligforenings generalforsamling i marts.

- Forretningsfører Inge Marie Jensen ytrede et ønske om at gå på pension. Derfor rettede de henvendelse til os. Det sagde vi ja til. Boligerne i Bedsted passer meget godt ind i vores portefølje, da vi i forvejen har boliger i Koldby, Vestervig og Ydby, fortæller Hurup Boligselskabs forretningsfører, Benny Jensen.

Med de 64 boliger i Bedsted råder Hurup Boligselskab nu over 321 boliger i Sydthy. For tiden er man derudover ved at opføre 10 boliger i Agger. Der er desuden planlagt 12 nye boliger på Svanevej i Hurup.

forretningsfører Benny Jensen , Hurup Boligselskab Foto: Carsten Hougaard

Trods navnet Bedsted Andelsboligforening må der ikke være tvivl om, at det er almennyttigt boligselskab. Det må således ikke misforstås og lede tanken hen på det vi i dag kender som andelsboligforeninger.

Der er tale om en selvejende institution.

De 64 boliger i Bedsted udgør omkring 15 procent af den samlede boligmasse i Bedsted, hvor der er ca. 450 husstande.

Lejeboligerne ligger omkring Hareparken, på Balsbyvej, i Skolegade, Stormgade og på Gartnervænget.

Benny Jensen fortæller, at lejeboligerne i Bedsted er udfordret på vedligeholdelsen. Derudover er der en række boliger, der står tomme.

- Vi glæder os til at løfte opgaven, og vi forventer at vi, via et samarbejde med Landsbyggefonden, kan få lejlighederne tilført det kvalitetsløft, der sikrer, at tomgangen kan blive betydelig reduceret - i bedste fald helt afviklet, siger Benny Jensen og tilføjer:

- Tomme boliger er jo dræbende for økonomien. Derudover har boligerne et vedligeholdelsesefterslæb. Derfor er vi gået i gang med at lave en helhedsplan og en renoveringsplan for boligerne. I starten af juni har vi et møde med Landsbyggefonden omkring finansieringen af projektet, der vil tilføre boligmassen i Bedsted en opgradering, der vil noget, siger Benny Jensen.

Benny Jensen kan ikke forudse, hvad en eventuel skolelukning i Bedsted vil betyde for udlejningen af lejeboligerne i byen.

Men han erklærer sig helt enig med direktør Ole Leth Fra Leth Beton, som også ser bekymring for byen. Som Benny Jensen udtrykker: "så bliver det absolut ikke nemmere at udleje boligerne såfremt byen ikke har nogen skole".

Han fortæller, at man allerede er i indledende dialog med Landsbyggefonden med henblik på renoveringsplanen, og at såvel beslutningen om at overtage administrationen som dialogen med Landsbyggefonden var igangsat inden Thisted Kommune varslede de mulige skolelukninger i kommunen.