Lene skrev til stor gruppe psykiatere uden held: Men så svarede én af Danmarks bedste

HANSTHOLM:En stor gårdhave med springvand, drivhus, blomsterbed og stisystem. Sådan ser forsorgshjem og alkoholbehandlingscenter Nørbygård ud om sommeren. Her er der mulighed for at komme tilbage på sporet for borgere, der er i behandling for et misbrug, har psykiske problemer eller er hjemløse.

Nørbygård har imidlertid været plaget af et problem: De har nemlig ikke haft en psykiater tilknyttet.

Centerleder Lene Drejer måtte skrive til en stor gruppe psykiatere, inden hun fik svar tilbage - og det endda fra én af Danmarks største kapaciteter på området.

Henrik Rindom er tidligere speciallæge i psykiatri og læge i Stofrådgivningen. Nu har han også indgået et samarbejde med forsorgshjem og alkoholcenter Nørbygård i Hanstholm. Pressefoto

Der er tale om Henrik Rindom, der er ekspert i at behandle personer med "dobbeltdiagnoser", altså med psykisk lidelse i kombination med misbrug. Derfor er han kendt i folkemunde som "Doktor Stoffer", og at få sådan en kompetence tilknyttet har selvsagt skabt stor begejstring hos centerledelsen:

- Vi føler, at vi har vundet i lotto, fortæller centerleder Lene Drejer og fortsætter:

- Henrik er ikke bare psykiater. Han har et kæmpe interesseområde for misbrug. Så det er fedt at mærke, at han vil de her mennesker, for det er ikke ret tit, at vi mærker det engagement fra andre fagpersoner. Han er ufatteligt god til at lytte og høre, hvad det er, mennesket bærer med sig i sit liv.

De berømte to stole

Størstedelen af beboerne har misbrug ved indskrivning på Nørbygård. Nogle har i tilgift en psykisk lidelse. Dermed er de i fare for at ryge mellem to stole, fordi de kan risikere både at blive afvist i psykiatrien og i misbrugsbehandlingen:

- Når borgerne kommer på et alkoholbehandlingscenter som Nørbygård, bliver de afrusede og stabiliserede. Det er måske første gang i årtier, at de er rusfrie. Hvis de så ikke kan få den hjælp til det, der rent faktisk kan være årsagen til, at deres misbrug fortsætter, er det jo rigtig frustrerende, fortæller centerleder Lene Drejer.

Centerleder hos forsorgshjem og alkoholcenter Lene Drejer. Foto: Bo Lehm

Samarbejdsaftalen med Henrik Rindom giver nu mulighed for, at borgerne også kan få hjælp med deres psykiske ve og vel. Nørbygård har nemlig, som de eneste i Nordjylland, fået nye flexpladser, der kan bruges til at hjælpe borgere over længere tid.

- På den måde vil Henrik Rindom også være en stor gevinst, fordi vi får lidt længere tid til at se, hvordan borgerne arbejder med ham. Henrik får også lidt flere samtaler, så han kan nå at lave en rigtig god udredning af borgeren, siger souschef hos Nørbygård Christina Nielsen.

- Det er jo det der med at spørge, som man gjorde i gamle dage: "Hvorfor drikker Jeppe?". Det er der mange årsager til, og det er heller ikke alle, der har en psykiatrisk overbygning, men det er alligevel en stor gruppe. Fordi rigtig mange har haft nogle svære traumer med sig, tilføjer Lene Drejer.