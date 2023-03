Lovliggjort af kommunen i 2017: Nu varsler Kystdirektoratet påbud for Guldkysten

AGGER:Som i filmen ”En ny dag truer”, hvor hovedpersonen er fanget i en "tidssløjfe”, hvor han hver eneste morgen vågner den præcis samme dag som dagen før, må det føles hos ejerne af de 56 skure i Guldkysten ved Agger Havn.

De har netop modtaget post fra Kystdirektoratet under Miljøministeriet med indkaldelse til partshøring og et varsel om påbud om at "fjerne diverse forhold fra strandbeskyttelseslinjen".

I brevet skriver Kystdirektoratet, at de er gået ind i sagen efter en anmeldelse af forholdene i skurene.

Kystdirektoratet skriver:

”Kystdirektoratet har efter en gennemgang af anmeldelsen konstateret, at der uden dispensation er foretaget tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet opfatter derfor adskillige forhold i skurbyen som en overtrædelse af forbuddet mod at foretage tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen”.

Samtlige ejere af de 56 skure ved Guldkysten har fået post fra Kystdirektoratet. Foto: Carsten Hougaard

Ifølge lokalplanen må skurene kun bruges til opbevaring. De må ikke bruges til ophold eller overnatning.

Så langt så godt.

Ole Steen Larsen ejer skuret med ”husnummer” 32.

Han er målløs.

- Lovliggørelsen var jo taget op af Thisted Kommune i 2017. Dér troede jeg, at sagen var slut. Nu er den så dukket op igen fra en anden myndighed, lyder det lettere opgivende fra Ole Steen Larsen.

Guldkysten ved Agger Havn har eksisteret i mange årtier. Foto: Carsten Hougaard

Thisted Kommunes planchef, Marianne Galsgaard, bekræfter:

- Efter en klage tog vi i 2017 affære i forbindelse med lokalplanen for området, og vi fik efter min opfattelse bragt forholdene i orden. Kystdirektoratet derimod kører sagen efter strandbeskyttelseslinjen. Og den er mere restriktiv end lokalplanen. Thisted Kommune har også fået en indkaldelse til partshøring og et varsel om påbud, da kommunen ejer nogle af skurene, som vi lejer ud, siger Marianne Galsgaard.

Af brevet fra Kystdirektoratet fremgår det, at de besigtigede skurbyen den 15. december 2021. Besigtigelsen var ikke varslet, fordi ”besigtigelsen blev foretaget med henblik på at afklare, hvilke forhold anmeldelsen omhandlede”.

Kystdirektoratet kræver, at skurene i Guldkysten skal være skure og ikke opholdssteder for deres ejere. Foto: Carsten Hougaard

Kystdirektoratet tog fotos, ligesom man gravede i gamle arkiver og luftfotos for at danne sig et billede af, hvad der var på Guldkysten i 2004, hvor den daværende Sydthy Kommune lavede en lokalplan for Agger Havn, der medførte, at den gældende lokalplan nr. 3-10, Agger Havn og nærområde blev vedtaget i 2005.

Lokalplanen udlægger området til skurby.

Kommunalbestyrelsesmedlem Henning Holm (S) var formand for teknisk udvalg i Sydthy Kommune i 2004.

Også han ryster på hovedet.

- Der må da være større ting, de skal bruge deres krudt på. Den slags klondike-skurbyer findes ved alle danske havne. Og der kommer mange turister til Agger havn for at se det hyggelige miljø. Det er da underligt, at de skal rende og snage i, om der er vinduer eller terrasser ved enkelte skure, siger Henning Holm.

Også læhegn skal ifølge Kystdirektoratet afmonteres. Foto: Carsten Hougaard

Det er nu Ole Steen Larsens håb, at Thisted Kommune vil gå ind i en dialog med Kystdirektoratet.

Indtil da skal han forholde sig til, om han vil fjerne den fem kvadratmeter store overdækning i forlængelse af skuret, og pille vinduer ud, så skuret atter fremstår som et skur. Også hans fem kvadratmeter store træterrasse skal fjernes ifølge brevet fra Kystdirektoratet.

Sagens kerne. Foto: Carsten Hougaard

Ellers mener Kystdirektoratet, at ”Skurets størrelse lovliggøres, da der har været et skur på ca. 13 kvadratmeter kontinuerligt på parcellen siden 2004”.

Ejerne af skurene har nu tid til 20. marts, hvor de kan ansøge om dispensation.

Får de afslag, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.