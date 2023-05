Mathildes farfar fik kræft: Så begyndte hun at samle flasker

SJØRRING:For over et år siden begyndte 12-årige Mathilde Rødbro fra Sjørring at samle pantflasker.

Alt fra øl- og coladåser til Faxe Kondi flasker samlede hun ind, men det var ikke kun for at rydde op i naturen eller for at tjene lommepenge til opsparingen.

Tværtimod havde Mathilde et velgørende formål for øje, og det af en helt personlig grund:

- Det skyldes, at min farfar fik kræft i 2021, fortæller Mathilde Rødbro.

Hver gang, Mathilde havde samlet to store plastikposer med pant, gik hun en tur fra forældrenes garage ned til den lokale Spar-butik for at aflevere flaskerne.

De mange ture til købmanden, kombineret med hjælp fra familiemedlemmer og kolleger på morens arbejdsplads, har indbragt over 3000 kroner, som Mathilde afleverede til Kræftens Bekæmpelses indsamling 16. april.

Mathildes farfar lever fortsat med kræft i dag, men hun fortæller, at han har det fint, omstændighederne taget i betragtning.

12-årige Mathilde Rødbro fra Sjørring har indsamlet 3152 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Foto: Bo Lehm

En stor forskel

Mange unge kunne sikkert tænke sig 3000 kroner ekstra på opsparingen, men Mathilde havde altid tænkt sig at donere pengene.

- Vi har kendt så mange, som har haft kræft, så jeg ville bare gerne hjælpe dem og se, om der var noget, der kunne helbrede dem, siger hun.

Derfor valgte hun altså at indsamle pantflasker for at kunne gøre blot den mindste forskel. Ud af de cirka 11.000 kroner indsamlet i Sjørring til Kræftens Bekæmpelse, var 3152 kroner indsamlet af Mathilde Rødbro.

- Hvis bare to personer gjorde ligesom Mathilde, så gør det jo en stor forskel, fortæller Mathildes mor, Rikke Rødbro.

Og Mathilde er slet ikke færdig - allerede nu er hun i fuld gang med at indsamle pant, som skal doneres til næste års indsamling 7. april 2024, og hun håber på, at endnu flere vil samle pant ind til det gode formål.