Købmand: Hvis de vil have mig ud, må de samle flere penge ind!

VESTERVIG:- De har budt mig 550.000 kroner. Og det er alt for lidt. Jeg har sagt til dem, at jeg minimum skal have 850.000 kroner for bygningen.

Det siger ejeren af Min Købmand i Vestervig, Rose Borchert, i en kommentar til, at byens købmandsgruppe har meldt ud, at man nu opgiver at nå til enighed med hende om et salg af købmandsbygningen.

Arbejdsgruppen blev nedsat i september i fjor. Her meddelte Rose Borchert, at hun på grund af store udgifter til energi agtede at lukke butikken i november 2022.

Den historie fortalte vi her i Nordjyske, og den gik siden viralt som et eksempel på energikrisen. Senere faldt energipriserne og Rose Borchert udsatte lukningen til foråret i år med mulighed for forlængelse.

I mellemtiden nåede hun at komme endnu en tur i medierne med historien om en mystisk velgører, der for at støtte købmanden frivilligt betalte adskillige kunders indkøbstur.

Men nu er der så opstået uenighed mellem Rose Borchert og den såkaldte købmandsgruppe i Vestervig.

I et Facebook-opslag skriver købmandsgruppen: "Der er kommet et modbud fra butikken uden mulighed for forhandling, til en væsentlig højere pris. På dette grundlag er der desværre ikke mulighed for at arbejde videre i købmandsgruppen, hvor meget vi end gerne vil".

Rose Borchert vil fortsat gerne sælge eller leje bygningen ud. Men ikke for enhver pris.

- Da vi købte ejendommen i 2004 gav vi 1,3 mio. kroner for bygningen. For seks år siden lagde vi derudover nyt tag på. Derfor har jeg sagt, at de kan få den for 850.000 kroner. De 550.000, de har budt, svarer jo til en pris fra en tvangsauktion. Det er ikke fair, siger Rose Borchert.

Talsmanden i den nu nedlagte arbejdsgruppe, Alex Krabbe Brønager, siger, at de 550.000 kroner var det maksimale beløb, man har kunnet skaffe via tilsagn.

- Det var meningen, at vi ville oprette et anpartsselskab. Udover opkøb af bygningen skulle vi også bruge penge på en omfattende ombygning og modernisering af butikken, siger han.

Han fortæller, at gruppen også har haft et møde med en ny købmand, som gerne vil køre butikken videre.

Til det siger Rose Borchert:

- Hvis de vil have mig ud, må de samle flere penge ind.

Den melding er Alex Krabbe Brønager ked af at høre.

- Vi vil ikke af med hende. Vi ønsker fortsat, at der skal være en købmand i byen. Men det var i første omgang hende, der havde henvendt sig til os, siger han.

Rose Borcherts planer er uændrede.

- Jeg bliver ved, indtil jeg finder en køber eller en lejer, der vil drive butikken videre. Kan jeg ikke det, må jeg finde en anden anvendelse til bygningerne. Min kontrakt med leverandøren Dagrofa udløber 31. marts, siger hun.